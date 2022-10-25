中國何時終結動態清零政策？要關注這3個訊號

未來三至五個月要留意三個跡象，可能預示中國的「動態清零」政策即將退場。路透

雖然中國領導人在中共20大期間，並未表明嚴格的清零防疫 限制措施及將轉向，但一些經濟學家說，還不必陷入絕望。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，未來三至五個月要留意三個跡象，可能預示中國的「動態清零」政策即將退場。

第一個跡象是，中國為年長者施打新冠疫苗 是否有進展。中國衛生部門的數據顯示，截至7月23日，60歲以上長者接種兩劑新冠疫苗的比率為85%，高於5月的82%，但80歲以上長者的比率只有61%，而且不到40%的人已接種加強劑，促使許多分析師預測，中國近期不太可能重新開放，因為最脆弱族群的病歿人數可能激增。

第二個須關注的訊號是中國批准新冠疫苗的進度。中國首款mRNA疫苗已在印尼獲得緊急使用許可，但還沒有任何mRNA疫苗獲得中國當局批准使用。

觀察北京 防疫政策軌跡的第三個訊號，是中國主管部門和官方媒體對新冠疫情威脅的描述措辭，若開始淡化危險，以降低公眾的恐懼情緒，可能代表轉折即將到來。

邢自強說，中國在這三個層面都還沒有重大進展，但他仍懷抱希望。他說，中國衛生專家認知到，必須要在這些領域取得進展，從而最快有望在明年春季全面重新開放。