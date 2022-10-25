我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴 維持9年徒刑

中共新常委蔡奇「訪台網誌」遭刪 學者：不能傳達錯誤訊息

中國何時終結動態清零政策？要關注這3個訊號

編譯簡國帆／綜合外電
未來三至五個月要留意三個跡象，可能預示中國的「動態清零」政策即將退場。路透
未來三至五個月要留意三個跡象，可能預示中國的「動態清零」政策即將退場。路透

雖然中國領導人在中共20大期間，並未表明嚴格的清零防疫限制措施及將轉向，但一些經濟學家說，還不必陷入絕望。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，未來三至五個月要留意三個跡象，可能預示中國的「動態清零」政策即將退場。

第一個跡象是，中國為年長者施打新冠疫苗是否有進展。中國衛生部門的數據顯示，截至7月23日，60歲以上長者接種兩劑新冠疫苗的比率為85%，高於5月的82%，但80歲以上長者的比率只有61%，而且不到40%的人已接種加強劑，促使許多分析師預測，中國近期不太可能重新開放，因為最脆弱族群的病歿人數可能激增。

第二個須關注的訊號是中國批准新冠疫苗的進度。中國首款mRNA疫苗已在印尼獲得緊急使用許可，但還沒有任何mRNA疫苗獲得中國當局批准使用。

觀察北京防疫政策軌跡的第三個訊號，是中國主管部門和官方媒體對新冠疫情威脅的描述措辭，若開始淡化危險，以降低公眾的恐懼情緒，可能代表轉折即將到來。

邢自強說，中國在這三個層面都還沒有重大進展，但他仍懷抱希望。他說，中國衛生專家認知到，必須要在這些領域取得進展，從而最快有望在明年春季全面重新開放。

疫苗 防疫 北京

上一則

中共新常委蔡奇「訪台網誌」遭刪 學者：不能傳達錯誤訊息

下一則

王滬寧將掌中國政協 分析：推動對台新論述與民主協商

延伸閱讀

台灣BA.5疫情缺緩 國際新變異株蠢動

台灣BA.5疫情缺緩 國際新變異株蠢動
食藥署「指引」高端趕鴨子上架 蔣萬安：政府失能

食藥署「指引」高端趕鴨子上架 蔣萬安：政府失能
默寫疫苗保密除外條款挨轟 蔣萬安：不怕圍剿

默寫疫苗保密除外條款挨轟 蔣萬安：不怕圍剿
外國直接投資 印尼同比激增

外國直接投資 印尼同比激增

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇
習近平3連任後 上海有年輕人拉橫幅遊行抗議

習近平3連任後 上海有年輕人拉橫幅遊行抗議
美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了