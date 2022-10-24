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習近平：打開強軍事業發展新局面

記者陳政錄／北京即時報導
中共中央總書記、中央軍委主席習近平。新華社
中共中央總書記、中央軍委主席習近平。新華社

在昨日連任中共中央總書記、中央軍委主席後，習近平在北京時間24日下午出席軍隊領導幹部會議。他指出，全軍要認真學習宣傳貫徹中共20大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍100年奮鬥目標，打開強軍事業發展新局面。

據央視，剛晉升政治局委員的新任中共中央軍委副主席何衛東，以及連任的另一中共中央軍委副主席張又俠，和前任中共中央軍委副主席許其亮均出席會議。

習近平表示，中共19大以來，是共軍發展進程中極不尋常、極不平凡的5年。5年來，中央軍委持續深化政治整訓，創新軍事戰略指導，堅定靈活開展軍事鬥爭，深入推進練兵備戰，全力推進規劃執行，深化國防和軍隊改革，加快國防科技創新，加強幹部和人才隊伍建設等，使得共軍現代化水平和實戰能力又向前邁進了一大步。

習近平指出，剛剛閉幕的中共20大開得很成功，對如期實現建軍100年奮鬥目標、加快把共軍建成世界一流軍隊也具有十分重大的意義。「當前和今後一個時期，學習宣傳貫徹黨（中共）的20大精神是全黨全國全軍（中共、中國大陸、共軍）的首要政治任務。」

對於23日召開的20屆一中全會，決定了新一屆中共中央軍委組成，習近平說，全軍高級幹部要講政治、能打仗、善創新、重實幹、嚴自律，履行好擔負的職責。要按照軍委既定部署，做好今年年底前各項工作，確保年度任務收好官。要把握新的形勢和任務要求，搞好新年度工作籌劃，確保明年全軍工作開好局、起好步。

習近平在日前發布的20大報告中，首度將「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」單獨成篇進行論述。他並提出，要在2027年將共軍建設成世界一流軍隊，具備打贏局部戰爭的能力。

中共 共軍 習近平

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