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習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

記者陳言喬／即時報導
德國總理蕭茲22日在慕尼黑巴伐利亞州議會上發表演講。（美聯社）
德國總理蕭茲22日在慕尼黑巴伐利亞州議會上發表演講。（美聯社）

中共高層新人事出爐，習近平三連任總書記，德國總理蕭茲可望成為中共20大後第一個訪問中國的外國國家元首。

德國新聞電視台21日報導稱，蕭茲布魯塞爾舉行的歐盟峰會後表示，他將於11月初訪問中國。這是他就職總理後首次訪問中國，將由一個商業代表團陪同。蕭茲還說，與中國的關係也是上周歐盟峰會上的一個議題。沒有國家想與中國脫鉤，但在貿易政策方面，德國不應只關注一個國家，必須擴大與其他亞洲和南美國家的關係。

另據環球時報引述23日德國《星期日世界報》報導，蕭茲已表示，計畫於11月初訪問中國。關於德國政府對中資企業收購漢堡港碼頭股份一事的態度，蕭茲說，聯邦政府尚未作出決定。

《星期日世界報》稱，蕭茲將成為第一位在中共20大後受到中國領導人接見的西方國家領導人。蕭茲接受該報採訪時表示：「半年前我去了日本，現在要去北京訪問，這對我來說很重要」。

報導稱，德國聯邦政府內就如何與北京打交道存在爭議。綠黨籍外交部長貝爾伯克呼籲與北京保持距離，但德國總理府警告說，「脫鉤」可能會對以出口為導向的德國產生嚴重經濟後果。

《星期日世界報》報導稱，根據社民黨、綠黨和自民黨組閣協議的規定，德國政府正在制定一項新的中國戰略。

在德國聯邦經濟部、內政部等部門的反對下，蕭茲仍允許中資企業投資德國漢堡港的一個碼頭。綠黨和自民黨議員曾警告說，該港口是德國關鍵的基礎設施，不應該落入中國手中。

德國基爾世界經濟研究所稱，中國企業對碼頭的投資將使漢堡港陷入困境。還有聯邦政府內的爭議聲音稱，朔爾茨這麼做是為了訪華鋪路。

對此，蕭茲對《星期日世界報》說，聯邦政府「尚未作出決定」，但訪華與漢堡港碼頭投資專案無關。蕭茲強調，中國公司中遠希望收購的只涉及「漢堡港多個集裝箱碼頭中的一個」，而且只是運營該碼頭公司的少數股權，土地仍然完全歸漢堡市所有。

德國新聞電視臺報導稱，漢堡財政官員安德莉亞斯．德雷賽爾也呼籲在中遠入股漢堡港碼頭的爭議中保持客觀性。他強調，中遠集團無法通過計畫持有的「福地」（Tollerort）碼頭35%的股份進入漢堡港。允許中遠入股不會產生任何片面的依賴，恰恰相反，它將加強德國的供應鏈，保障就業並促進價值創造。

德國 蕭茲 聯邦政府

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