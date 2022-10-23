中國地方官員為何狂熱追求「清零」？新華社透露端倪

圖為北京市東城區一處核酸檢測站，目前北京市民仍必須每72小時驗一次核酸。記者林則宏／攝影

儘管中國國務院一再要求疫情 防控要堅決避免簡單化、一刀切和層層加碼等問題，依然遏止不住各地追求「清零」的狂熱，除動輒實施封控，部分地區還傳出一天核酸兩次的無理規定。從新華社一篇文章來看，這或許與中共總書記習近平20大 如何考核幹部表現有關。

新華社22日晚間發表一篇題為「新一屆中共中央委員會和中共中央紀律檢查委員會誕生記」，詳細說明20屆中央委員和中央紀委委員（簡稱「兩委」）是如何產生的。

文章稱，考核「兩委」人選的標準是：「把政治標準放在首位，嚴把政治關、廉潔關，為黨和人民選出信得過、靠得住、過得硬的好幹部」。

報導指出，由習近平親自擔任組長的「20大幹部考察領導小組」，「普遍把貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神作為考察人選政治素質的重要內容，深入了解貫徹落實的態度、措施、實效」。

「動態清零」即是習近平針對疫情防控提出的明確要求。

文章提到，「有的考察組深入到城市防汛地鐵口、重要河堤、疫情防控一線，實地考察幹部在防洪搶險、抗擊疫情等大戰大考中的表現」。

這顯示，在防疫工作上的表現，也是大陸官員能否在這次20大人事競逐中脫穎而出的因素之一。