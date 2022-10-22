中共20屆一中全會 將選出新一屆政治局常委

2000多名中共20屆黨代表已於22日投票選舉出由205名委員、171名候補委員組成的20屆中共中央委員會。（記者林則宏／攝影）

2000多名中共 20屆黨代表22日投票選舉出由205名委員、171名候補委員組成的20屆中共中央委員會，將於23日上午召開中國共產黨第20屆中央委員會第一次全體會議（20屆一中全會），選出新一屆政治局委員、常委和總書記，預計將產生四名新的政治局常委。

中共新一屆中央政治局常委將於北京時間23日中午12時許，與採訪中共20大的中外記者見面。

由於上一屆政治局七名常委中，國務院 總理李克強 、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院常務副總理韓正均不在新一屆中央委員名單中，卸任常委、退出中共領導層已成定局。

現年69歲的習近平勢必在23日上午召開的一中全會連任中共總書記及軍委主席，王滬寧、趙樂際也可望留任常委，因此新一屆政治局常委將出現四張新面孔。

由於李克強與汪洋現年均為67歲，昨天中央委員的選舉結果顯示，過去中共官場上所謂的「七上八下」（67歲或以下留任、68歲或以上卸任）的人事規則已不復存在。

李克強將於明年3月大陸全國兩會卸任總理，早前曾被認為可能出任下一屆總理的汪洋，明年3月也將卸任全國政協主席。

如果今天新選出的政治局常委仍維持七人，當中將有四人是新面孔。依據今日出爐的政治局常委排序，將可推估出未來總理、全國人大委員長、全國政協主席將由何人出任。

華爾街日報日前曾報導，現任上海市委書記李強可望「入常」，並成為總理的熱門人選。

另，現任廣東省委書記李希同時當選中央委員和中央紀律檢查委員會委員，外界預期他也將「入常」，並出任中紀委書記。

政治局是中共中央的領導機構，一般有25名委員，當中包括七名政治局常委。根據昨天出爐的20屆中央委員名單，上一屆25名政治局委員中有12人留任中央委員。這也代表今天上午的20屆一中全會將產生的新一屆政治局委員，超過一半將是新臉孔。

留任中央委員的十九屆政治局委員12人分別為：習近平、王滬寧、趙樂際、黃坤明（中宣部部長）、李強、蔡奇（北京市委書記）、李希、陳敏爾（重慶市委書記）、李鴻忠（天津市委書記）、張又俠（中央軍委副主席）、胡春華（國務院副總理）、丁薛祥（中央辦公廳主任）。

目前較能確定可望進入新一屆政治局的人選有：新疆書記馬興瑞、中紀委副書記劉金國、外交部長王毅。其他熱門人選還包括：國家發改委主任何立峰、浙江省委書記袁家軍，貴州省委書記諶貽琴、公安部長王小洪、國家安全部長陳文清等人。

針對本屆中共中央領導層人事，新華社指出，這是由習近平「親自謀劃部署、親自指導把關」，不搞「海推」、「海選」，把政治標準放在首位，嚴把「政治關」、「廉潔關」，「為黨和人民選出信得過、靠得住、過得硬的好幹部」。