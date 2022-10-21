鄭州封控 iPhone 14受累？鴻海：影響不大

17日鄭州市官方宣布擴大封控範圍，要求除必要公共服務類企業，其他暫停生產經營活動，禁令將持續到周日晚間。(新華網)

外媒報導，鴻海 集團旗下鄭州 廠區正實施嚴格控制政策，由於此時正值蘋果iPhone 14系列生產旺季，此事引起業界矚目，擔心連帶波及景氣；鴻海昨回應，鄭州廠仍維持正常生產，影響不大。

根據鴻海鄭州廠官方微信帳號通知，園區內已禁止所有員工堂食，並要求工人從周三下午3點開始將餐食帶回宿舍。公司免費為工人提供三餐，負責蘋果iPhone組裝的部門，已獲得交通補貼以返回宿舍。這些工人還有每天50元人民幣的額外獎金，以便在新的政策下按時上班。

從本周開始，鴻海鄭州廠工人只被允許沿著廠區內的某些路線通勤，多數入口關閉。根據先前另一份通知，該公司還敦促居住在廠區外的工人搬進現場宿舍。除了飲食安排外，鴻海鄭州廠區還要求工人除宿舍外，始終佩戴N95口罩，每天進行核酸檢測。

目前正值iPhone 14生產旺季，鄭州廠調整政策防疫，也引起外界擔心將影響iPhone生產。對此，鴻海集團重申，鄭州廠仍維持正常生產、影響不大。鴻海鄭州廠是全球最大iPhone生產基地，根據先前對外公布的數據，鄭州廠有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鴻海集團鄭州廠。

此次管理與疫情有關。17日鄭州市官方宣布擴大封控範圍，要求除必要公共服務類企業，其他暫停生產經營活動，禁令將持續到周日晚間。特別的是，這次封控區域不斷遞增，道路被禁止通行，連富士康鄭州廠區所在的高新區、經開區等，也被要求封閉生產，升級管控。

近年在大陸官方「動態清零」政策影響下，鄭州先前也發生過封控事件。今年4月中旬，鄭州航空港經濟綜合實驗區實施為期14天的交通管控，人車「只進不出」，甚至傳出當地官方要求企業對員工普篩。

不過，當時鴻海對外澄清，鄭州園區一切運行良好，生產安全有序，供應鏈體系未受任何影響。