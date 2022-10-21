我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳官員考慮對馬斯克交易進行國安審查 包含推特、星鏈

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

法拉利等海外知名品牌入駐天貓 迎首個雙11電商大戰

記者葉文義／即時報導
義大利跑車製造商法拉利（Ferrari）在天貓開設官方旗艦店，開售品牌高級時裝與配飾。(法拉利時裝秀影片截圖)
義大利跑車製造商法拉利（Ferrari）在天貓開設官方旗艦店，開售品牌高級時裝與配飾。(法拉利時裝秀影片截圖)

一年一度的雙11購物大戰即將開打，中國各電商平台紛紛做好準備迎戰，天貓平台也將從10月24日晚上8時開始預售。雙11前夕，一批海外知名品牌登陸天貓平台開店，並將參加首個雙11，包括資生堂旗下男士護膚品牌、豪車品牌法拉利、義大利高端羽絨品牌Moncler和義大利高端服飾品牌Brunello Cucinelli等。

據了解，資生堂旗下男士護膚品牌侍刻（SIDEKICK）是亞洲年輕男士訂製的護膚品牌，今年6月在日本上市，7月正式登陸中國市場，並在天貓開設官方旗艦店。

義大利跑車製造商法拉利（Ferrari）在天貓雙11前夕「駛入」時尚領域，在天貓開設官方旗艦店，開售品牌高級時裝與配飾。

法拉利首個完整的奢侈成衣系列在今年2月首次現身義大利米蘭時裝周，由著名設計師Rocco lannone設計，融入法拉利躍馬（Prancing Horse）標誌所代表的生活方式。該系列以簡約線條、創新面料和賽車塗裝色彩，呈現精裁的工裝與賽車服風格的時尚單品，不僅吸引了豪華跑車買家，也吸引了眾多（F1）一級方程式賽車的車迷。

此次率先入駐天貓奢品，是法拉利奢品成衣系列在中國開設的首家官方店鋪，並在雙11帶來許多秀場同款、新品。與此同時，義大利高端羽絨品牌Moncler在10月上旬入駐天貓，這也是該品牌在中國電商平台開設的首家旗艦店。

義大利 賽車 時尚

上一則

美控中強迫遣返公民 中外交部促美：勿做「避罪天堂」

延伸閱讀

普亭送伏特加為義前總理慶生 歐盟稱違反制裁

普亭送伏特加為義前總理慶生 歐盟稱違反制裁
義大利小鎮居民有長生不老基因 科學家研究40年

義大利小鎮居民有長生不老基因 科學家研究40年
「歡迎來到英大利」 特拉斯下台後的經濟學人封面挨轟

「歡迎來到英大利」 特拉斯下台後的經濟學人封面挨轟
中國雙11電商大戰 京東率先起跑

中國雙11電商大戰 京東率先起跑

熱門新聞

有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36
山東煙台一位婆婆站在餐廳門口迎接賓客，被誤以為是新娘。（擷自星視頻）

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

2022-10-20 11:18
中共20大開幕。(美聯社)

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

2022-10-16 15:53

超人氣

更多 >
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」
遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天