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傳播反習圖片被警察盯上 留學生家人也遭警告

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傳播反習圖片被警察盯上 留學生家人也遭警告

中央社台北20日電
北京一名男子10月13日在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)
北京一名男子10月13日在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

北京四通橋上13日出現反對習近平的標語後，在網路上轉發照片的中國人陸續遭到警方傳喚或拘留；即使是身在海外的中國留學生，由於公開分享這些標語，其在中國的家人也遭到威脅。

在海外的維權人士王劍虹今天在社群平台推特（Twitter）上發文指出，網名「曙光」的海南民眾黃宏棒，因轉發四通橋抗議圖片被拘留10天，又因10天沒有做核酸檢測被拘留10天，共20天。

另有在北京的民眾在臉書（Facebook）上表示，自己因為轉發四通橋相關圖片，被傳喚至派出所3次做筆錄。他不久後刪除這段貼文，顯然對其在中國境內的安全仍有顧慮。

一名在美國華盛頓州貝爾維尤學院（Bellevue College）就讀的中國學生，20日在推特發出自己在校園不同角落、手持四通橋標語雙語文宣的照片，臉部影像清楚。他寫道：「目前中國警察已經找上我的家人了，我選擇繼續示威，做正確的事。我不會再懼怕共產黨和習近平，永遠不會！」

他並表示，自己在校園內向同學講解「四通橋勇士」彭載舟（彭立發）的義行和中國共產黨的邪惡行徑。

美媒自由亞洲電台報導，這名學生叫韓宇濤。他說，警察除了向其兄長和母親等家人詢問他在美國的基本資訊外，還疑脅迫家人勸阻他的聲援行動；其兄長甚至勸誡他不要做「不要做漢奸、不要被別人當槍使」。

韓宇濤覺得，自己的哥哥很有可能是在被威脅的情況下說出這些話，因此他對家人表示，「我做這些事完全是我自己的決定，並不是任何人煽動我，我可以為自己的行為負責」。

13日，北京市海淀區四通橋上出現抗議標語，一條橫幅上寫著兩排文字「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」，另一條短橫幅上則寫著「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平」。

中國警方隨即展開嚴厲的網路審查，許多中國人還來不及了解此事，相關圖文已經被刪得毫無蹤影。有些人即使知道發生了甚麼事，也不敢討論，因為群組可能會立即被封。目前對於四通橋事件的聲援，主要在海外。

北京 習近平 警察

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