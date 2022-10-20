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雙十一前挖角？抖音頂尖主播羅永浩、俞敏洪進軍淘寶

記者賴錦宏／即時報導
前抖音頂尖直播主羅永浩（右）和俞敏洪（左），將在「雙十一」期間開啟淘寶直播。（騰訊新聞網）
前抖音頂尖直播主羅永浩（右）和俞敏洪（左），將在「雙十一」期間開啟淘寶直播。（騰訊新聞網）

今年「雙十一」，兩大抖音主播羅永浩、俞敏洪都將現身淘寶直播間，為淘寶直播帶貨。

據澎湃新聞報導，前抖音直播帶貨「一哥」羅永浩將在「雙十一」期間開啟淘寶直播，首場直播將定在10月24日晚上8時，在「羅永浩直播間」內進行。

據中國社交媒體上發布的消息顯示，目前羅永浩淘寶的雙十一首秀正在招商中。

不僅僅是羅永浩，10月31日晚，俞敏洪也將現身「新東方迅程教育專營店」淘寶直播間，直播內容主要涉及大學生學習成長與規畫。

不過，這並非是俞敏洪首次在淘寶直播。去年雙十一期間，俞敏洪就開啟淘寶「直播帶課」之路，分享大學學習、職業路徑規畫等，不少用戶購買了考研英語、大學英語四六級等課程。

抖音兩大網紅羅永浩、俞敏洪均開啟淘寶直播的消息，引發了外界諸多猜測。有人認為，這或許是淘寶在大力「挖角」抖音主播。

淘寶、抖音對此均未回應，業內人士透露，目前包括新東方的東方甄選、交個朋友等頂部直播間均未和抖音簽訂獨家協議，這意味著直播團隊可以自由選擇不同平台開啟直播。

此前2020年3月26日，羅永浩曾宣佈，抖音已成為獨家直播帶貨平台，在4月1日晚11時完成直播首秀。整場直播持續三小時，支付交易總額超1.1億元（人民幣，約1520萬美元），累計觀看人數超4800萬人，創下平台當時最高帶貨紀錄。

抖音 教育

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