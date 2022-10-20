中共紀檢人事大風吹 9月以來11位副部級官員履新

中國近期至少有11位副部級的紀檢系統官員履新。圖為澳門中聯辦副主任張榮順，已經就任中央紀委國家監委駐最高人民法院紀檢監察組組長等職。（圖／擷自中國最高人民法院官網）

中共 20大召開之際，除了會選出新一屆中共中央委員，還包含新一屆中央紀委委員，而在名單公布前，有中媒注意到，近期至少有11位副部級的紀檢系統官員履新。

近日中國最高人民法院官網「院領導」一欄更新，顯示張榮順已經出任中央紀委國家監委駐最高人民法院紀檢監察組組長、最高人民法院黨組成員、二級副總監察官。他此前擔任澳門 中聯辦（中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室）副主任。張榮順的出任，意味著原任中央紀委國家監委駐最高人民法院紀檢監察組組長的穆紅玉不再擔任，穆紅玉現為中共19屆中央紀委委員。

中媒北京 青年報旗下「政知圈」20日報導稱，近期紀檢監察系統官員密集調整，9月迄今，中國國家機關及地方至少已有11位副部級紀檢幹部履新。

這些人事變化包含：全國政協副秘書長高波履新中央紀委國家監委駐科技部紀檢監察組組長，前任龔堂華改任中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組組長；審計署副審計長王陸進履新中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組組長；山東省副省長任愛榮履新中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長；農業農村部黨組成員廖西元履新中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組組長。

另外，中央巡視組副部級巡視專員、中央紀委國家監委四室主任曲吉山履新中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組組長；中國工商銀行黨委副書記、監事黃良波履新中央紀委國家監委駐供銷合作總社紀檢監察組組長。山東省委常委、煙台市委書記傅明先任浙江省委常委、省紀委書記；中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長遲耀雲任福建省委常委、省紀委書記；福建省委常委、省紀委書記李仰哲任上海市委常委、市紀委書記。

而據新華社報導，中共20大主席團第二次會議18日在北京人民大會堂舉行，由中共總書記習近平主持，通過了20屆中央委員會委員、候補委員及中紀委委員候選人預備人選建議名單，提交各代表團醞釀。根據議程，相關人選會在22日選出。