彭博：中國入境隔離擬放寬至2+5

彭博社引述消息人士稱，中國當局正討論放寬入境隔離檢疫至「2+5」。圖為9月身穿防護服的人在中國傳媒大學外候獲批准進入校園。(美聯社)

彭博資訊20日引述知情人士報導，中國官方考慮將入境隔離期縮短至「2+5」，朝邊境開放再邁進一步，消息在20日午間傳出後，一度激勵國際油價 、中國股匯市迅速拉升。不過，中國全國人大常委譚耀宗回答媒體詢問時表示，暫時沒聽到相關說法，但估計一下子放寬到兩天隔離機會不算大。

國際油價20日受中國考慮放寬防疫管制的消息影響，西德州中級原油11月期貨一度漲2.35%至每桶87.56美元，倫敦布蘭特原油12月期貨也漲1.8%，報每桶94.1美元。

彭博資訊20日報導，中國官員正在研議是否放寬入境旅客的強制隔離措施，從現行的「7+3」改為「2+5」，也就是兩天在旅館 集中隔離，加上五天的居家自我健康監測。

目前北京當局要求旅客入境後需隔離十天，七天在旅館房間內隔離，加上三天的居家健康監測，也仍須定期接受篩檢。

知情人士透露，目前還不清楚新的居家健康監測期是否有新的限制措施，也不清楚要如何適用於在中國沒有居所的外國人和其他訪客，這項變動將被納入預定近期發布的新版新型冠狀病毒肺炎診療方案。

知情人士說，這個方案還有變數，仍待高層首肯，可能生變。中國國家衛生健康委員會未回應彭博的置評請求。

譚耀宗指出，現時流行的病毒一般在感染後三至四天發作，所以整體方向都是朝向壓縮檢疫日數，中國專家會視乎數據決定措施。不過原則上，他個人認為一下子跳到「2+5」的可能性不高，因為香港也是由七天酒店隔離跳到「3+4」，要按部就班處理。

如果真的改變檢疫要求會在何時？譚耀宗表示，現階段很難說得準，「（中共）20大 還有幾日就完結，要改政策一定是20大之後，但具體後到何時，真的說不清，但相信相關部門做完檢討會盡快公布。」