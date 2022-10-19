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遭中駐英領館人員圍毆 港人：台灣人絕對可能是下一個

編譯張君堯／即時報導
陳先生還展示自己的傷勢，包括眼睛、脖子和背部都出現瘀傷。(美聯社)
陳先生還展示自己的傷勢，包括眼睛、脖子和背部都出現瘀傷。(美聯社)

中國駐英國曼徹斯特總領事館近日發生暴力事件，一名被領事館人員毆打的旅英港人譴責事件「野蠻」，並要求英國政府驅逐任何參與其中的中國領事館官員。

衛報報導，「捍衛港人陣線」16日前往中國駐英領事館抗議，更在門口擺放諷刺習近平的海報，抗議進行到一半突然從館內走出多名男子，他們試圖破壞抗議人士的標語，更將示威者拉進領事館毆打，一旁的英國警員只得出手干預。

其中一名被毆打、來自香港的陳先生（Bob Chan）之後在英國前保守黨黨魁施志安（Iain Duncan Smith）和自由民主黨議員阿爾頓（David Alton）的陪同下召開記者會，他描述事發當下稱「戴著口罩的人想打斷示威，我試圖阻止其奪走標語，接著他們便試圖將我拖進領事館，我一邊被打、一邊抓住大門，但我堅持不了多久，最終被拉進領事館的地上拳打腳踢，頭髮也被拉扯，其他示威者見狀試圖幫我擺脫這種情況，但無濟於事」。

所幸之後英國警方出手干預，陳先生指出「一名來自大曼徹斯特警察局、穿制服的警察將我拉到大門外，整場衝突才停止」，陳先生更強調「讓我再說一遍！我被拖進領事館，我從未試圖闖入領事館」，還提到「我從沒想過這樣的事情會在英國發生，我仍相信英國是個言論自由和合法抗議是基本人權的地方，再多的暴力或外交壓力都無法改變這一點」。

陳先生還展示自己的傷勢，包括眼睛、脖子和背部都出現瘀傷，更出於害怕遭到報復、拒絕透露自己或家人的詳細資訊，並透露自己去年為了人身安全逃離香港，更表達對政治局勢的擔憂，特別是香港政府對異見人士、言論自由和民主抗議者的鎮壓。

中央社報導，陳先生還稱，類似的事件「絕對有可能發生在台灣人身上」。

針對此事件，中國方面聲稱其領事館人員受到騷擾，並表示有人企圖進入領事館。英國前保守黨黨魁施志安批評這則反應「完全不充分」，更稱影片中參與襲擊的中國外交官應立即被驅逐。議員阿爾頓（David Alton）指出「由於總領事鄭曦原在事發前一天在利物浦被拍到，與襲擊過程中被拍攝到的男子極為相似，包括鄭曦原領事、高連甲領事、陳偉、范映傑副總領事被認出來，他們的名字出現在社群媒體上」。

「捍衛港人陣線」16日前往中國駐英領事館抗議，更在門口擺放諷刺習近平的海報，抗議...
「捍衛港人陣線」16日前往中國駐英領事館抗議，更在門口擺放諷刺習近平的海報，抗議進行到一半突然從館內走出多名男子，他們試圖破壞抗議人士的標語，更將示威者拉進領事館毆打，一旁的英國警員只得出手干預。(美聯社)

英國 香港 警察

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