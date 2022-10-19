港媒：孟祥鋒或任中南海大管家 升任中辦主任

中共中央辦公廳常務副主任孟祥鋒。（財新網資料照）

最近三任中南海大管家，包括令計劃、栗戰書、丁薛祥，都曾有中共 中央辦公廳常務副主任的台階。中共中央辦公廳常務副主任孟祥鋒在中共二十大 之後會否「扶正」，成為中南海大管家，令人關注。據港媒報導，這位戴着黑框眼鏡、身材高大的漢子，仕途上曾受到趙洪祝和栗戰書的提拔。

據香港媒體，1964年12月出生的孟祥鋒，河北平鄉人，吉林大學畢業，法學博士，長期在中紀委工作，筆桿子出身，曾任中紀委研究室幹部、中國紀檢監察報社總編輯，是曾任中紀委研究室副主任、監察部副部長的趙洪祝舊部。

2007年，趙洪祝接替習近平 擔任浙江省委書記，孟祥鋒前往杭州掛職擔任市委常委一年，後來出任遼寧省監察廳廳長。趙洪祝在十八大擔任中央書記處書記、中紀委常務副書記。

如果說趙洪祝是孟祥鋒第一位伯樂，那麼河北老鄉栗戰書則是第二位伯樂。栗戰書十八大之後在中辦清理令計劃餘毒，孟祥鋒接替夏勇擔任中央保密委員會辦公室主任、國家保密局局長，後來擔任中辦調研室主任，2015年任中辦副主任，亦即在習近平辦公室行走。

2017年4月，孟祥鋒任中共中央直屬機關工作委員會（中央和國家機關工作委員會）常務副書記，正部長級，並在十九大當選中央委員。2020年10月，他擔任中辦常務副主任，成為中南海新星。