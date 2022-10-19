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研究：遠距上班工時縮水睡眠時間增加

因應美國卡脖子制裁 中國工信部：培養大批工程師

記者羅印冲/即時報導
中國工信部強調，要培養更多工業和資訊化領域的高層次人才，建設善於解決復雜工程問題的工程師團隊。圖為南京一家企業生產線。本報資料照
中國工信部強調，要培養更多工業和資訊化領域的高層次人才，建設善於解決復雜工程問題的工程師團隊。圖為南京一家企業生產線。本報資料照

近年美中科技戰升級，美國頻頻對中國科技企業祭出卡脖子制裁，根據中國工信部今天發布的消息顯示，中國將加強重點人才隊伍（團隊）建設；要培養更多工業和資訊化領域的高層次復合型人才；要培養大批卓越工程師，以及建設善於解決復雜工程問題的工程師隊伍等。

據人民網報導，中國工信部近期發布《關於加強和改進工業和信息化人才隊伍建設的實施意見》，其中提出「引導和支持用人單位在薪酬待遇、住房、子女入學等方面加大支持力度，解決青年科技人才的後顧之憂，讓他們安身、安心、安業」。

《意見》提出，要引導和支持政產學研等各方力量，著力培養青年科技人才隊伍。組織實施工信青年科技服務團項目，引導優秀青年科技人才向重點企業流動。在重大項目資源分配等方面予以傾斜性支持，支持青年科技人才。

《意見》並提出加強重點人才隊伍建設。要堅持長遠眼光，有意識地發現和培養更多工業和資訊化領域具有戰略科學家潛質的高層次復合型人才；要培養大批卓越工程師。組織實施卓越工程師薪火計畫，在工業和資訊化領域著力建設具有突出技術創新能力，善於解決復雜工程問題的工程師隊伍。

此外，支持有條件的省（區、市）結合自身產業特色，建立健全卓越工程師評價體系。

同時，深入推進中小企業經營管理領軍人才培訓項目，支持培訓資源向產業鏈「鏈主」企業、製造業單項冠軍企業、專精特新小巨人企業、專精特新中小企業等優質企業傾斜。

《意見》強調，要強化集聚創新人才的特色載體建設。對接高水平人才重鎮建設，以產業集聚區、企業、部屬院校、共性技術平台、項目等為抓手，打造一批行業特色鮮明、集聚創新人才的載體平台。落實和深化專業技術人才職稱制度改革，支持用人單位打通高技能人才與專業技術人才職業發展通道等。

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