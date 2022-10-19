上海計畫在靠近市中心的小島建方艙 可容納3250個床位

上海計畫在靠近市中心的復興島上建造一個可容納3250個床位的方艙醫院與密接隔離點，目前已經完成招標作業。（新華網）

上海計畫在靠近市中心的復興島上建造一個可容納3250 個床位的方艙醫院與密接隔離點，目前已經完成招標作業，占地14萬平方公尺。

路透19日報導稱，一份政府文件顯示，上海市與國有建築商中國交通建設公司已簽訂一份價值人民幣13.8億元的合約，在位於黃浦江的復興島上建造該隔離中心。

資料顯示，復興島位於上海中心城區東北部，楊浦區東南部的黃浦江下游，距吳淞口約16公里。南起定海路橋，北近虯江口，呈月牙形，長3.42公里，中部最寬處550公尺，面積約1.133平方公里，是黃浦江內唯一的封閉式內陸島。

據路透報導，與中國其他城市一樣，上海仍反覆的大規模檢測 和部分針對性的封鎖，繼續與零星的疫情 作抗戰。該文件稱，該站點將接收新冠陽性病例及其密切接觸者，占地14萬平方公尺，擁有3,009個房間，但沒有給出項目完成的時間表。

對此，上海市政府未立即置評。實際上，中國其他地方也建立了類似的隔離點。南方的一級城市廣州就有一個5,000個床位的檢疫中心，主要用於從國外進入中國的旅客。