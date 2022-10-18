「56789」特色 昆山、義烏等4縣躍中國大城市

昆山連續17年蟬聯「百強縣」之首，也位列105個大城市之中。(取材自崑山發布)

中國國務院 近日公布人口普查 分縣資料，目前中國共有105個大城市，其中四個縣級市江蘇昆山、浙江義烏、浙江慈溪以及福建晉江，入列「大城市」，引發廣泛關注。這四座縣級城市均有「56789」特色，能突圍成為人口大城市，與其發達產業、雄厚經濟實力關係密切，未來四城可望進一步吸引大規模人口流入。

綜合媒體報導，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室編制的「2020中國人口普查分縣資料」顯示，目前共有105個大城市，包括7個超大城市、14個特大城市、14個Ⅰ型大城市以及70個Ⅱ型大城市。

而在這105個大城市中，昆山、義烏、慈溪和晉江四個縣級市，均為Ⅱ型大城市。從經濟資料來看，上述4個縣級市也均位列2021年GDP「10強縣」。其中，2021年昆山GDP為人民幣4748.06億元(約659.2億美元)，按可比價計算，比2020年增長7.8%，位居2021年GDP 10強縣榜首。

官方的城市規模定義係以人口為主，根據城區常住人口數量，將城市分為五類七個等級：其中城區常住人口1000萬以上城市為超大城市，500萬到1000萬為特大城市，而300萬到500萬的I型大城市和100萬到300萬的Ⅱ型大城市並稱為大城市。

產業特色方面，崑山是電子信息產業製造業基地，義烏是全球小商品製造集聚生產基地，慈溪是小家電全產業鏈生產製造基地，晉江是運動服飾與運動鞋生產製造基地。同時，由於地處沿海地區，四個縣級大城市的進出口總額都超過了1000億元規模，這樣的開放型經濟模式是很多地級市都無法比擬的。

事實上，這些縣級大城市我們可以定義為「超級縣城」，他們的發展已經脫離了傳統意義上的縣域經濟或縣城城鎮化概念。中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新表示，豐富的就業 機會是這四個縣級市人口規模擴大的關鍵原因，「發展預期好、管理政策完善、生活穩定有保障，豐富的就業機會吸引了人口流入。年輕人來到這片土地打拚，在站穩腳跟後，又帶動身邊的一批人，人口規模就像滾雪球一樣越來越大。」

華夏新供給經濟學研究院創始院長、財政部原財政科學研究所所長賈康則表示，4地發展均有「56789」特色。所謂「56789」，是指民營經濟對國家的經濟社會發展有突出貢獻。5是民營經濟貢獻了中國經濟50%以上的稅收、6是民營經濟貢獻了中國經濟60%以上的GDP、7是民營經濟貢獻了中國經濟70%以上的技術創新成果、8是民營經濟貢獻了中國經濟80%以上的城鎮勞動就業、9是民營經濟的企業數量占90%以上。