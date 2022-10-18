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中國電池巨頭北美建廠延宕 寧德時代接美儲能大單

記者黃雅慧／即時報導
中國車用電池龍頭寧德時代18日宣布與美國公用事業和分布式太陽能、儲能開發運營商Primergy Solar LLC達成協議，為Gemini太陽能與儲能項目獨家供應電池。（取自騰訊網）
中國車用電池龍頭寧德時代18日宣布與美國公用事業和分布式太陽能、儲能開發運營商Primergy Solar LLC達成協議，為Gemini太陽能與儲能項目獨家供應電池。（取自騰訊網）

儘管因中美局勢緊張，中國電池巨頭寧德時代在美國電池新工廠延宕，但其與美企合作並未中止，寧德時代陸續接到美國儲能大單。18日上午，寧德時代宣布與美國公用事業和分布式太陽能、儲能開發運營商Primergy Solar LLC達成協議，為Gemini太陽能與儲能項目獨家供應電池。據瞭解，Gemini項目位於內華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元，如果完成，將成為美國最大的太陽能儲能項目之一。

這次寧德時代供貨的EnerOne儲能系統於2020年推出。今年5月10日，在德國慕尼黑舉辦的歐洲智慧能源博覽會（The smarter E Europe）上，EnerOne獲得2022年度國際電池儲能獎（ees AWARD）。截至2021年底，EnerOne已銷至全球超過25個國家，累計出貨量超過11GWh（百萬度）。

事實上，寧德時代9月才宣布與美國儲能技術平台和解決方案供應商FlexGen達成合作協議，將在三年時間內為後者供應10GWh的儲能產品。目前，寧德時代和FlexGen在儲能系統項目方面的合作已超過2.5GWh。

此外，寧德時代在美國還有幾個項目：南加州愛迪生公司總容量超過2.1GWh的三個儲能項目，以及德州運行中及在建的超過500MWh的商業儲能項目。

2021年，寧德時代首次取得全球儲能電池產量市占率第一。寧德時代已與國家能源集團、國電投、中國華電、三峽集團、中國能建及NextEra、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin、Schneider Electric、Eaton等中國國內外企業建立了合作。儲能解決方案應用到中國、美國、英國、德國和澳洲等全球主要市場。

據寧德時代今年上半年財報顯示，儲能系統營業收入達人民幣127.3億元，占營業收入的11.3%，年增171.41%。

此前，寧德時代先前宣布首個北美投資案，考慮廠址包括美國肯塔基州和南卡羅來納州，該廠原預計耗資數十億美元，將直接提供電池給特斯拉、福特汽車的電動車。但在眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中美情勢升溫，該公司決定將計畫延後。

投資 德國 南卡羅來納州

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