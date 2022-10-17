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中共20大後 中國國際民航航線大幅增班

記者陳言喬／即時報導
中國南方航空的A350寬體客機飛抵深圳。（中新社）
中國南方航空的A350寬體客機飛抵深圳。（中新社）

中共20大後，中國國際民航航線將大幅增班、加密多條國航航線，包括東航、南航、海航等航空公司都已宣布相關措施。其中東航最快於10月20日起開始執行。

中國嚴格防控境外輸入疫情，導致國際航班大幅刪減，但自10月30日起，多家航空公司宣佈恢復並加密多條國際航線，正式開啟冬春航季。

介面新聞報導，為儘快貫徹落實中國國務院關於逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關部署，東航、南航、海航等航司迅速制定航班恢復方案。

東航方面稱，計畫於10月底恢復多條國際航線，包括上海─曼谷─青島、杭州/青島/南京/昆明─東京成田、青島/南京/煙台─首爾仁川、青島─迪拜（杜拜）等航線。

自2022年10月30日冬春航季正式開啟後，東航計畫每周客運國際航線將增至42條108班。此次新增的國際航線將於10月20日起逐步開始執行，進入11月，東航還將陸續恢復和加密杭州─馬尼拉、昆明─胡志明等國際航線。

南航方面表示，計畫10月起恢復廣州─雅加達、大連─東京成田航線。同時，在廣州─迪拜（杜拜）、廣州─馬尼拉、廣州─曼谷、廣州─金邊等航線上增班。

其中，廣州─雅加達航線10月26日起恢復，每周2個往返，大連─東京成田航線10月25日起恢復，每周兩個往返；廣州─迪拜航線10月27日起增至每周3個往返，廣州─馬尼拉航線10月27日起增至每周1個往返，廣州─曼谷航線10月24日起增至每週1個往返，廣州─金邊航線10月18日起增至每周1個往返。

恢復並加密以後，南航國際航班將由原來的每周71班增加至每周86班（往返計為2班）。

海南航空方面稱，換季後，海南航空將繼續運營北京─布魯塞爾、北京─莫斯科、北京─貝爾格萊德、北京─柏林、北京─曼徹斯特、重慶─羅馬、重慶─馬德里、深圳─溫哥華、大連─東京、大連─首爾共10條往返國際客運航線。

同時，增頻重慶─羅馬國際航班至每週兩班，2022年冬春季海南航空將繼續加快國際航班的復航工作，以進一步滿足出入境需求。

航線 東航 北京

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