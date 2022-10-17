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中國官方指示進場？13家公司宣布買自家基金

記者林茂仁／即時報導
中國13家基金公司在17日陸續公告將買回自家基金產品。（新華社）
中國13家基金公司在17日陸續公告將買回自家基金產品。（新華社）

中國13家基金公司在17日陸續公告將買回自家基金產品，買回金額從人民幣3,000萬元至人民幣1億元不等，合計13家基金公司買回金額約人民幣11.5億元，由於一天內有高達13家公司宣布要進場買自家基金公司產品，而且是股票型基金，讓外界解讀是二十大召開，接到官方指示要維護金融市場穩定而進場買基金，也讓A股後市看漲。

A股17日開低走高，上證指數收在3084點上漲0.42%，港股也由黑翻紅，上漲0.15%，收在16612點。

一財網報導，包括易方達基金、華夏基金、南方基金、匯添富基金、國泰君安資管、中泰證券資管等多家公募基金公司及資管機構17日發佈公告，宣佈將於近期自購旗下產品，截至發稿，當日共有13家機構公告自購計畫，涉及金額合計達人民幣11.5億元，且絕大多數都指向權益類基金產品。

這也是公募基金今年以來第三次開啟大手筆集體自購計畫，此前分別在今年1月和3月。對於此次自購，多位受訪人士表示，此舉是基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，以及對自身投資管理能力的信心，通過實際行動傳達積極信號，提振市場情緒。

南方基金總經理楊小松說，當前A股正處於估值、業績、流動性、政策預期等多重底部交匯點，優質資產迎來長期配置窗口，此次自購主要是基於對中國資本市場長期健康發展的信心，中國經濟正邁向更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會變，這是我們對中國資本市場保持長期樂觀的最大底氣。

國泰君安資管表示，基於對中國資本市場長期健康穩定發展、養老體系第三支柱廣闊前景以及公司投資管理能力的信心，決定運用固有資金共計人民幣1.1億元，認購國泰君安善吾養老目標2045五年持有混合發起(FOF)和國泰君安善元養老目標一年持有混合發起(FOF)兩支養老目標基金。

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