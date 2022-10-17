華為「未來種子」計畫培養國外數位化人才

華為 公司近期分別在克羅埃西亞和汶萊開展2022年度「未來種子」計畫，助力當地培養數位化人才，推動數位化轉型。

新華社報導，克羅埃西亞第四屆華為「未來種子」計畫活動10日至17日在該國首都薩格勒布舉行，從薩格勒布大學、杜布羅夫尼克大學、普拉大學等克羅埃西亞高校中遴選的29名優秀學生參加了線上學習。

華為於2008年發起「未來種子」計畫，迄今已在克羅埃西亞、汶萊、突尼西亞、辛巴威、菲律賓、柬埔寨等多個國家實施，旨在幫助培養當地信息通信技術人才，推動知識遷移，提升人們對電信行業的了解和興趣，鼓勵各國及地區參與建立數位化社區的工作。

克羅埃西亞數位化發展辦公室國務秘書伯納德·格爾希奇17日在活動閉幕式上表示，華為「未來種子」計畫契合克羅埃西亞政府在人才培養、數位化轉型、加強國際合作方面的決心與目標。

中國駐克羅埃西亞大使齊前進致辭說，自2019年華為在克羅埃西亞啟動「未來種子」計畫以來，已有65名克羅埃西亞優秀青年學子從這一計畫中受益。中克數字經濟合作空間廣闊，希望加強雙邊交流合作，探討發掘更多數字經濟合作機會。

同一天，華為在汶萊首都斯里巴加灣市啟動2022年度「未來種子」計畫。汶萊教育部 負責高等教育的常任秘書哈吉·阿茲曼在開幕式上表示，希望華為等中國科技企業繼續加強同汶萊高校和信息通信行業的合作，為汶萊數位化建設培養更多人才。

華為汶萊公司負責人張建偉表示，該公司2015年首次在汶萊啟動「未來種子」計畫，截至2021年為該國培養了100多名信息通信技術人才。今年的「未來種子」計畫設置了8天課程，55名當地大學生將通過線上方式接受培訓，了解當前尖端通信科技和中國文化，提升在信息通信技術方面的技能。