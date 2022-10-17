中國要搞自給自足？中國發改委：這是誤解

中國國家發展改革委副主任趙辰昕表示，有一些聲音認為中國要搞自給自足，這種理解是錯誤的。（取材自新華網）

中國國家發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，17日在中共20大 新聞中心舉行的首場記者招待會上表示，國內外有一些聲音認為，以國內大循環為主體，就意味著中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要搞自給自足，這種理解是錯誤的。

有媒體提問，中國政府如何減少對鐵礦石、原油、天然氣、大豆等外國進口資源的依賴，以實現更加自給自足的經濟？

對此，趙辰昕說，這個問題涉及對構建新發展格局的理解和認識問題。「黨中央提出加快構建新發展格局的重大戰略部署以來，外界存在一些不同程度的認識、理解誤區。」

他說，中共總書記習近平 多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。當今世界經濟全球化的潮流是不可逆轉的，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已同世界經濟、國際體系深度融合，同全球很多國家的產業關聯和相互依賴程度都比較高，內外需市場本身相互依存、相互促進。

趙辰昕表示，一段時間以來，經濟全球化遭遇了逆風逆流，一些國家想實行脫鉤斷鏈，構築「小院高牆」。「但我們認為，世界絕不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏仍是人心所向。」

他說，中國將高舉構建人類命運共同體旗幟，堅定不移擴大開放，推動全球化向包容、普惠、共贏方向發展；將加快建設更高水準開放型經濟新體制，促進國內國際循環順暢聯通。