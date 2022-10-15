中國智庫提議打造「數位亞元」 減少亞洲對美元依賴

中國智庫提議打造「數位亞元」，減少亞洲對美元的依賴。截取自中國社會科學院世界經濟與政治研究所

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員劉東民、宋爽和周學智，在「世界知識」雜誌9月刊上，提議創建「數位亞元」，以減少該地區對美元的依賴。

香港FX168財經報導，推出覆蓋亞洲的代幣之際，北京正尋求鞏固在該地區的經濟影響力，並確立自己在數位貨幣 領域的全球領導者地位。

三人表示，經過20多年發展，隨著東亞經濟一體化程度的加深，東亞區域貨幣合作已形成良好基礎，實現亞元設想的條件逐漸形成。「分布式帳本技術將爲這種貨幣提供支持，以防止任何一個國家占據主導地位，並消除區域貨幣合作的任何障礙。」

數位亞元將與一籃子13種貨幣掛鈎，其中包括人民幣、日圓和韓圓，以及東南亞 國家聯盟（ASEAN）十個成員國的貨幣。

研究人員建議，貨幣籃子中每種貨幣的權重，應與國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）的權重相似。

該團隊指出，需要一種共同的亞洲數位貨幣，以降低該地區對美元的依賴，並幫助維護金融穩定，特別指出了最近美國大幅加息帶來的市場波動。

「東亞國家長期以來以美元進行貿易結算，加深了貨幣錯配和彙率風險，這也正是1997年亞洲金融危機的導火線。以數位亞元支持區域內經貿活動結算，能夠使各成員國降低對美元的依賴，促進國際貨幣體系的多元化改革，從而有助於維護區域金融穩定。」

研究人員建議在東協與中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）下設立一個部門，以協調數位亞元的創建，AMRO是一個總部位於新加坡 的宏觀經濟監督機構，最終將升級爲亞洲貨幣基金組織（Asian Monetary Fund）。

最近，中國將數位人民幣試點，擴展到另外4個省份，加入了23個主要城市的行列，主要用於小額零售支付。

數據顯示，截至8月底，共有560萬商家接受數位人民幣，該系統處理了價值人民幣1000億元（約139億美元）的交易。