再駁晶片禁令 中方：堅決反對美方肆意泛化國安概念

中國外交部發言人毛寧13日表示，「中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、無理打壓中方企業的做法」。（新華社）

美國日前以國家安全為由對中國祭出新的晶片 禁令，防止損害美國自身半導體供應鏈 。對此，中國外交部發言人毛寧14日再度回應稱，堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，也強調將同國際社會一道反對單邊主義和科技霸凌行徑。

毛寧指出，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的，人為設限破壞產供鏈穩定，損人不利己，只會使本已脆弱的世界經濟雪上加霜。「中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、無理打壓中方企業的作法」。

她強調，中國一直是全球產供鏈的重要參與者和維護者。「今年我們同印尼等六個夥伴國共同發起『構建穩定和富有韌性的產業鏈供應鏈國際合作倡議』。我們將同國際社會一道反對單邊主義和科技霸凌行徑，堅持開放、公平、非歧視的原則，共同維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，推動世界經濟復甦發展」。

此前美國商務部 在7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；商務部工業暨安全局表示，新的出口管制將限制中方取得先進運算晶片、發展和維繫超級電腦，以及製造先進半導體的能力，幾近全面性封殺中國半導體發展。運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

當時毛寧在8日就表示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。「美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身」。