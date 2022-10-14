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中國何時終結「動態清零」？ IMF：預計明年下半年

記者葉文義／即時報導
IMF認為明年下半年中國可具備退出動態清零防疫政策的條件，屆時才會退出動態清零防疫政策。(新華網)
IMF認為明年下半年中國可具備退出動態清零防疫政策的條件，屆時才會退出動態清零防疫政策。(新華網)

據彭博社報導，國際貨幣基金組織（IMF）駐華代表處首席代表史蒂文．巴奈特14日接受採訪時說，IMF認為明年下半年中國可具備退出動態清零防疫政策的條件，屆時才會退出動態清零防疫政策，並呼籲採取更多貨幣和財政刺激措施支持經濟。

巴奈特說，2020年和2021年動態清零政策在中國實施效果很好，但今年由於新冠的高度傳播性，上海等大城市實施了封控管理，經濟損失慘重。據IMF最新估算，動態清零政策打亂經濟發展，今年中國GDP增速或降至3.2％。

與此同時，彭博經濟學家日前預測，2022年至2031年中國經濟的年均成長率為4.6％。相較前一個十年的7.3％、再之前30年的10％，均有所下降。這也低於彭博疫情前預測的5.2％。

彭博經濟學家下修中國未來十年經濟平均增長預期，主因疫情改變成長前景，動態清零造成的長期傷害是關鍵。彭博經濟學家認為，這些限制措施勢必加速人口下滑，也打擊了作為創新和生產力成長引擎的民間企業。

巴奈特稱，中國人民銀行已下調利率，中國政府也加大了基礎設施投資力度，仍有空間出台更多經濟刺激措施。他提到，中國決策層應更側重扶持消費而非投資，可更有效地拉動內需。雖然中國通膨水平較低，貨幣政策還有「保持寬鬆」的空間，但財政政策才是「關鍵」。

貨幣 疫情 投資

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