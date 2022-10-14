中國流亡作家：共黨審查制度使得沒人敢講真話

作家慕容雪村。(取材自百度百科)

慕容雪村曾是中國文壇最閃耀明星作家之一，他的小說 對當代社會問題作出其他人不敢效法的尖銳批評。但在習近平掌權10年限縮言論自由後，他已流亡海外，作品不得在中國出版。

法新社報導，他的遭遇是中國許多自由派知識分子的寫照。這些知識分子試圖為共產體制點上一盞燈，下場卻是避往海外、遭受關押或從此噤聲。

慕容雪村現年48歲，本名郝群，他在創作非虛構小說「禁城：武漢 傳來的聲音」後，去年8月出亡海外。這部小說今年3月推出，描寫武漢2020年因爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而封城的故事。

他在澳洲墨爾本家中接受訪問說，澳洲出版商認為，一旦這本書發行，他「一定會被捕」，因此「他們勸我馬上離開」。

慕容雪村2020年4月去了武漢，冒險採訪病亡市民的家人以及因封城而遭遇食物和藥品短缺的市民。當時報導武漢狀況的獨立公民記者，事後遭到了關押，而共產黨 的宣傳將封城美化成勝利。

慕容雪村說：「當時我經常接到國安單位的電話，企圖騷擾和威脅我。在這整個過程，我嚇壞了。在我開始下筆的時候，（公民記者）張展被抓了。20天之前，我還對她進行過非常仔細的訪問。」

由於擔心會馬上被捕，慕容雪村每寫完一頁，就以加密軟體傳送給身居海外的朋友，然後再從電腦中刪除內容。他說：「我告訴我朋友，『無論我發生什麼事，這本書都必須出版』。」

他的第一部小說2002年在網路連載後，立即造成轟動。書中對都市生活的真實描寫獲得肯定，故事人物抱持虛無心態，沉緬於酒精、性和毒品。

在共產黨前任領導人胡錦濤主政的2000年代，氣氛相對放任，那也是一個社群媒體上高聲爭論和獨立媒體百花齊放的時期。

當時有較多中國作家獲得國際肯定，比如莫言就獲得2012年諾貝爾文學獎。當時儘管出版社對審查當局大玩微妙的平衡術，但在網路和紙本出版品上則是個百家爭鳴的場面。

但在現任國家主席習近平掌權後，由於他一心要清除共產黨面臨的威脅，而使主張社會變革的意見遭到噤聲。

慕容雪村所認識直言無隱的一些記者、知識分子和作家一一被捕或噤口。他說：「就因為他們做了和說了共產黨不喜歡的事情，政府就把他們關進牢裡。」

目前習近平正準備違反常例，在本月共產黨20大上3度接任領導職位。慕容雪村將目前情況比擬為毛澤東時期的文化大革命，當年毛澤東針對虛構的社會威脅，發起了狂熱的群眾運動。

他說：「中國很有可能回到毛澤東時期的情況，那就是一個沒有人敢公開講真話的國家。也許只有在共產黨的審查制度和壓制手段消失後，中國的文學藝術才能真正繁榮興盛。」