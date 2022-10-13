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鬆綁無望？梁萬年：躺平和中國文化與抗疫理念不相容

記者林則宏／即時報導
不斷接受核酸檢測，已成為中國民眾日常生活的一部分。記者林則宏/攝影
不斷接受核酸檢測，已成為中國民眾日常生活的一部分。記者林則宏/攝影

面對民意反彈壓力高漲，北京當局近日積極發動宣傳工具為當前防疫政策辯護。中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，如果學習國外的「躺平」，結果肯定是中國人群將有大量的感染，勢必會成大量的重症和大量的死亡。「這和中國的文化，和我們的抗疫理念是不相容的」。

梁萬年12日接受央視專訪時為中國迄今仍堅持執行「動態清零」防疫政策辯護稱，「中國所採取的防控策略和方針是最具成本效益的，也是符合中國實際的。」

在中國國務院聯防聯控機制當地13日下午舉行的記者會中，梁萬年指出，中國堅持「動態清零」的總方針是基於「人民至上、生命至上」所決定的，也是秉行「一切為了人民健康、以人民為中心」的具體體現。更為重要的是，中國現在具備「動態清零」的條件和能力。

梁萬年說，總體上看，中國本土是「乾淨」的，疫情主要還和輸入有關。「我們外防輸入把住，即使有輸入，只要快速發現，我們還是能夠做到的」。

他表示，中國之所以能做到「動態清零」，是因擁有強大的組織動員能力，有制度優勢，加上中國老百姓的「利他主義」、「集體主義」精神。同時物資保障、統籌經濟社會發展和疫情防控等能力都得到了「錘煉」，有強大的基礎，這些是中國的優勢。

梁萬年稱，既然具備這些條件和能力，就該堅持「動態清零」，最終戰勝疾病，用最少的生命損失和代價來換取最終勝利。

對於中國各地推行的常態化核酸檢測，梁萬年指出，核酸檢測是「早發現」的重要手段。「通過近三年的防控實踐的鍛煉和我們能力的加強，中國已經具備了強大的核酸檢測能力」。如果按1：10混檢，一天就可以檢測十幾億人。他說，「這是了不起的一個能力」。

他表示，儘管要盡量避免全域靜態管理，但必要時實行一定範圍的靜態管理也是一個手段，「快封、快滅、快檢」非常重要。

檢測 疫情 防疫

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