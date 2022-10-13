德外長稱勿過度依賴中國 北京：將經貿政治化不利合作

出身德國綠黨的貝爾伯克，在社民黨、綠黨與自由民主黨組成的聯合政府中擔任外長。（路透）

俄烏戰爭連帶影響歐陸國家與中國的關係，對於德國 外長稱不要過度依賴對中國貿易，且指出必須從與俄羅斯 的關係破裂一事汲取教訓，中國外交部則回應稱，以價值觀決定遠近親疏，將正常的經貿關係政治化，不利於國際合作，也無助於實現市場多樣化。

中國外交部發言人毛寧在當地時間13日下午針對德國外長的示警做出上述表示，她強調，「中德建交50年來，務實合作、互利共贏始終是中德關係的主基調，兩國深度參與對方發展並均從中受益。雙方應以務實態度積極推動兩國互利合作，更好地造福兩國和兩國人民」。

此前法新社12日報導稱，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴德國南德日報（Sueddeutsche Zeitung）：「我們必須調整與中國的現今關係，尤其是經濟關係」。貝爾伯克指出，德國必須從對俄羅斯政策汲取教訓，即「我們不該再讓自身生存依賴任何與我國價值觀相異的國家」。

不過，貝爾伯克也表示她不是提倡應與中國「完全脫鉤」，而是提倡開發替代市場、分散風險及進行風險管理。此前德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）明確表示支持全球化，稱「脫鉤」是完全錯誤的道路，德國必須和包括中國在內的許多國家開展貿易，當時曾得到中國外交部「積極評價」。

而11日中國國家主席習近平才就雙方建交50周年向德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）致賀電稱，「我高度重視中德關係發展，願同史坦邁爾總統一道努力，以兩國建交50周年為契機，繼往開來，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新臺階，造福兩國和兩國人民」。

作為歐陸經濟強國，德國與中國的關係向來動見觀瞻。近日政治新聞網站「Politico」援引兩位消息人士說法稱，德國總理蕭茲計畫11月3至4日訪問中國，可能與習近平會晤，也將是新冠疫情以來，首位訪問中國的七國工業集團（G7）和西方國家的領導人，屆時關於烏克蘭、新疆、台海等議題將會有何種表述，頗受關注。