受嚴格防疫措施影響 香港4成酒吧棄播世界盃足球賽

2022男子世界盃足球賽將於11月20日在卡達揭幕。（Getty Images）

本屆男子世界盃足球 賽將於11月20日在卡達揭幕，香港 酒吧業者擔心受嚴格防疫 措施影響，球迷無法到場觀看球賽轉播，有約四成酒吧業者因此決定不購買球賽轉播權。

據港媒13日報導，以往多屆世界盃足球賽，不少香港市民都會到酒吧及餐廳觀賽，不過本屆比賽受目前正實施的防疫措施影響，要到餐飲場所觀賽或存在變數。

目前香港政府規定，餐廳內用時限至午夜12時，酒吧營業時間至凌晨2時，而今年世杯賽64場比賽，其中48場小組賽中，有九場比賽於香港時間凌晨12時舉行，另有14場比賽於香港時間凌晨3時舉行。決賽將於12月18日香港時間晚上11時舉行，兩場半決賽分別於12月14日及15日香港時間凌晨3時舉行。如果社交距離措施屆時未作進一步放寬，要到餐飲場所觀看這些賽事會有一定難度。

香港酒吧業協會主席錢雋永說，目前該會400家酒吧會員中，只有少於100家會播放所有賽事，其餘會員至少有約150家，決定不購買電視台播放計畫；換言之，約四成酒吧棄播世盃賽。

他解釋，本屆世盃賽事大多集中在香港時間凌晨舉行，但受酒吧須在凌晨2時關門的防疫限制影響，酒吧擔心在播放賽事期間需「中途關門」而令顧客掃興。有酒吧負責人也指電視台提供予酒吧的播放合約費用達3萬多港元(逾3800美元)，較上屆高出近一倍，預計本屆世盃賽轉播的吸客能力或大減，故不會考慮播放賽事。