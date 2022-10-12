王岐山今赴哈薩克出席亞信峰會 能否出席二十大受關注

中共二十大正式登場前，主題為「奮進新時代」的展覽目前正在北京展覽館舉行，頌揚習近平過去十年的執政成果。記者林則宏／攝影

中國國家副主席王岐山12至13日率團前往哈薩克 出席「亞洲相互協作與信任措施會議」（亞信）峰會，但中共二十大 16日就將登場，因中國目前仍執行「7+3」隔離檢疫規定，王岐山能否出席二十大受到關注。

中國外交部發言人毛寧周二在例行記者會上宣布，應「亞洲相互協作與信任措施會議」主席國哈薩克政府邀請，王岐山將率團赴哈出席10月12日至13日在阿斯塔納舉行的亞信第六次峰會。

綜合中國媒體報導，亞信會議是由哈薩克首任總統納札爾巴耶夫於1992年10月倡議成立的論壇，目前擁有27個成員國及八個觀察員國和五個擁有觀察員地位的國際組織，組織秘書處位於哈薩克首都，今年會議主題為「後疫情時代亞洲的安全與可持續發展」。

中共二十大16日就將開幕，王岐山今年稍早在江蘇省當選二十大代表，卻在此時出訪哈薩克引發關注。

中國目前仍執行「7+3」防疫規定，中國國家主席習近平9月前往烏茲別克參加上海合作組織峰會，9月16日午夜返回北京 後，直至9月27日前往北京展覽廣參觀「奮進新時代」主題成就展時才再度公開露面。

王岐山作為習近平代表前往英國參加9月19日舉行的英國女王伊麗莎白二世葬禮，返回北京後，也是到9月30日中國「烈士紀念日」才公開露面，與習近平等七常委共同出席在天安門廣場舉行的向「人民英雄」敬獻花籃儀式。

因此，王岐山今日出發前往哈薩克出席亞信峰會，返回北京後能否出席16日開幕的中共二十大受到關注。

另，在五年前的中共十九大主席團42名常務委員名單，王岐山因是現任政治局常委因此也名列其中，時任中國國家副主席李源潮同樣在名單之中。王岐山會否成為二十大主席團常務委員，也值得注意。

王岐山大秘董宏因被控貪汙受賄人民幣4.63億元，今年1月28日被判處死刑、緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

與王岐山關係密切的地產大亨任志強，2020年2月新冠疫情爆發之初，因批評中共對言論自由的嚴格管制加劇了疫情傳播，並嘲諷習近平是「是一位渴望權力的『小丑』」，同年4月就傳出任志強被捕的消息。