中國現行防疫政策再執行兩年? 上海持續招聘防疫人員

目前北京規定必須持72小時內核酸檢測陰性證明，才能出入公共場所、搭乘公共交通工具，部分單位或活動的規定更嚴，導致部分人得天天驗核酸。記者林則宏／攝影

台灣歷經936天的邊境 管制將於13日起鬆綁，但中國現行極端的防疫 規定似乎沒有放寬跡象。上海市浦東新區人社局10日發布公告稱，為做好新冠疫情 防控和高校畢業生就業工作要求，浦東向社會公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員575名，合同期限為2年。

消息傳出後讓不少中國民眾「崩潰」，擔心這是否意味著現行的常態化核酸檢測等規定至少將再維持兩年時間。

財新網報導，除浦東外，近日上海其他各區也相繼發布2022年社區防控專崗人員公開招聘公告。其中，黃浦區招聘50名、靜安區54名、長寧區70名，虹口區84名、楊浦區90名。此外，普陀區部分街道也發布防控專崗人員招錄公告，其中宜川路街道5名、普陀區長征鎮7人、甘泉路街道5人。

根據長寧區的公告，社區防控專崗人員主要工作內容為：排摸社區常住人口基本信息，了解社區重點人員情況；了解社區內重點機構和重點場所社區防控工作情況；健全小區（網格）、樓棟、單元社區防控工作網絡，組織動員居民組建社區防控志願者隊伍；對接疫情防控有關對口單位，鏈接資源；落實其他社區防控重點工作任務。

上海近期疫情又有捲土重來之勢。10月11日，上海新增本土新冠肺炎確診病例4例、無症狀感染者34例。10月以來，上海累計新增本土確診病例18例、無症狀感染者173例。

除上海繼續招聘防疫人員外，人民日報繼10日發表題為「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」評論文章，11日發表題為「『動態清零』可持續而且必須堅持」評論文章，12日又在二版發表題為「『躺平』不可取，『躺贏』不可能」評論文章，力撐中國現行防疫政策。

12日的文章強調，當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失」。文章並稱， 一些國家選擇採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。中國本土疫情狀況總體上完全可以做到也能夠實現「動態清零」。