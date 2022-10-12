中共七中公報強調「兩個確立」：習核心具決定性意義

中共20大成了30年來最受關注的一次中共黨代會。圖為中共總書記習近平。 (新華社)

被視為中共20大 預備會議的中共19屆七中全會今天閉幕並發表全會公報指出，全會總結了中共19大以來五年的工作，在攸關中共總書記習近平 黨內權勢和地位方面，全會強調「兩個確立」，表明「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，反映了中共全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代中共黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

據新華社報導，中共19屆七中全會決定，中共20大於2022年10月16日在北京召開。公報指出，全會分析了當前形勢和任務，深入討論了新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為召開中共20大作了充分準備。

全會聽取和討論了中共總書記習近平受中央政治局委托作的工作報告。討論並通過了中共19屆中央委員會向中共20大的報告，討論並通過了中共19屆中央紀律檢查委員會向中共20大的工作報告，討論並通過了中國共產黨章程（修正案），決定將這3份文件提請中共20大審查和審議。

習近平就中共19屆中央委員會向中共20大的報告討論稿向全會作了說明，王滬寧就中國共產黨章程（修正案）討論稿向全會作了說明。

全會充分肯定中共19屆六中全會以來中央政治局的工作。全會並總結了中共19大以來五年的工作。五年來，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展理念。堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交。

公報並指，依照中國憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。「堅持一個中國原則和九二共識，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力」。「堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權」。

全會強調，中共19大以來五年，中共黨和國家事業的重大成就，是在以習近平為核心的中共中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中共全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。

全會並強調「兩個確立」，指出「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，反映了中共全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代中共黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

公報並稱，中共全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護，更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

全會並總結了中共19屆中央紀律檢查委員會工作指出，在以習近平為核心的領導下，嚴明政治紀律和政治規矩，堅決維護中共中央權威和集中統一領導，強化政治監督，深化政治巡視。推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固。

此外，全會按照中共黨章規定，決定遞補中共中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除中共黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。