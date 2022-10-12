我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋葉看到飽 全美10條最佳賞楓公路之旅

白宮發布國安戰略：中國是最大地緣政治挑戰

英國擬將中國列為威脅 中國外交部：害人害己

中央社台北12日電
中國外交部發言人毛寧。(路透)
中國外交部發言人毛寧。(路透)

英國新政府傳出將正式把中國列為對英國的「威脅」，中國外交部今天說，希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維，只會「害人害己」，沒有出路。

據澎湃新聞報導，中國外交部12日下午召開例行記者會，外交部發言人毛寧答覆記者相關提問時稱，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，中方的發展給世界各國帶來的是機遇，絕不是威脅和挑戰。

「我們希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維，只會害人害己，沒有出路。」毛寧說。

針對英國政府通訊總部主任佛萊明（Jeremy Fleming）昨天指中國將科技用於服務政治目的，這日益成為緊迫問題，毛寧表示，這些說法純屬無中生有，以己度人，充分暴露出了他們的冷戰思維和意識形態偏見。

她說，中國發展的目標是為了讓中國人民過上更加美好的生活，中國的發展將為世界的和平穩定貢獻正能量。「我們的發展不針對誰，更不會威脅誰，動輒拿中國說事，挑動對立對抗，解決不了英國自己的問題。」

據英媒衛報報導，英國新任首相特拉斯（Liz Truss）的政府將迅速修訂前首相強生時代的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」（Threat）。目前英國將中國列為「體制競爭對手」（systemic competitor）。

英國 特拉斯

上一則

核酸檢測不停加碼 鄭州高新區傳要求一天兩檢

下一則

中共七中公報強調「兩個確立」：習核心具決定性意義

延伸閱讀

英國對北京政策更趨鷹派 傳將迅速把中國列為威脅

英國對北京政策更趨鷹派 傳將迅速把中國列為威脅
英國央行私下暗示可能延長干預 英鎊聞訊轉升

英國央行私下暗示可能延長干預 英鎊聞訊轉升
英國8月經濟意外萎縮 Q3陷衰退風險增

英國8月經濟意外萎縮 Q3陷衰退風險增
世界大學排名出爐 美領先態勢不如過往 中國有超越潛力

世界大學排名出爐 美領先態勢不如過往 中國有超越潛力

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（取材自微博）

64歲院士在開會、美女博士狂吻 香艷視頻瘋傳 2人都已婚

2022-10-11 07:00
常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」以1104萬美元拍出。常玉過去以裸女畫稱霸拍場，如今花卉畫作身價不輸裸女畫。（圖：蘇富比提供）

不輸裸女畫 常玉「紅底瓶枝」拍出千萬美元

2022-10-10 02:26

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
洛縣華人蘋果手機無徵兆死機 維修路困難重重

洛縣華人蘋果手機無徵兆死機 維修路困難重重