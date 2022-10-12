英國擬將中國列為威脅 中國外交部：害人害己

中國外交部發言人毛寧。(路透)

英國 新政府傳出將正式把中國列為對英國的「威脅」，中國外交部今天說，希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維，只會「害人害己」，沒有出路。

據澎湃新聞報導，中國外交部12日下午召開例行記者會，外交部發言人毛寧答覆記者相關提問時稱，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，中方的發展給世界各國帶來的是機遇，絕不是威脅和挑戰。

「我們希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維，只會害人害己，沒有出路。」毛寧說。

針對英國政府通訊總部主任佛萊明（Jeremy Fleming）昨天指中國將科技用於服務政治目的，這日益成為緊迫問題，毛寧表示，這些說法純屬無中生有，以己度人，充分暴露出了他們的冷戰思維和意識形態偏見。

她說，中國發展的目標是為了讓中國人民過上更加美好的生活，中國的發展將為世界的和平穩定貢獻正能量。「我們的發展不針對誰，更不會威脅誰，動輒拿中國說事，挑動對立對抗，解決不了英國自己的問題。」

據英媒衛報報導，英國新任首相特拉斯 （Liz Truss）的政府將迅速修訂前首相強生時代的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」（Threat）。目前英國將中國列為「體制競爭對手」（systemic competitor）。