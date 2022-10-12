核酸檢測不停加碼 鄭州高新區傳要求一天兩檢

圖為鄭州地鐵5號線工作人員幫助乘客掃碼。(新華社)

為加強防疫，中國有越來越多城市對外地前來人員要求核酸檢測 「三天三檢」。網上一份流傳的文件顯示，河南鄭州 市高新區今天起，一連3天實施「一天兩檢」。

這份文件顯示，鄭州高新區全民12日起核酸檢測「一天兩檢」，上下午各進行一次，上午時間為7時至12時，下午為晚間7時至12時。不參加核酸篩查的居民，健康碼將彈窗提醒。

鄭州市官方昨天才闢謠，表示「12日起開始全域實行3天靜默管理」是假消息；今天卻又傳出高新區祭出「一天兩檢」，引發網友議論，許多人不敢置信。

截至目前，高新區官方未公開發布相關政策，但多名IP位置顯示在河南的網友在微博發文或貼出照片強調確有其事。

有網友調侃：「剛做完核酸去哪裡？掉頭去隊末，接著排！」

對於多地加強核酸檢測，還有網友比喻為「把驗孕棒當避孕藥使」，認為官方做法有偏差。

根據官方通報，鄭州11日新增13例COVID-19確診病例，和27例本土無症狀感染者。

中國「十一長假」結束之後，近日包括深圳、上海、遼寧大連、浙江麗水等多地發布通知，要求外來人員「三天三檢」，且24小時內必須進行一次核酸檢測。