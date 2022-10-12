前武漢市委書記馬國強遞補為中共中央委員

曾因武漢爆發新冠疫情而丟官的湖北省人大常委會副主任馬國強，在七中全會中遞補為中央委員。（搜狐網）

為期四天的中共 十九屆七中全會星期三（10月12日）在北京閉幕。根據會議公報，全會按照中共黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。

今年59歲的馬國強在2020年武漢 冠病疫情 爆發初期，擔任中共武漢市委書記。疫情初期，湖北和武漢決策層的應急和管理能力受到質疑，中國高層隨後在湖北密集換將，試圖改變疫情防控被動局面。

馬國強在2020年2月被免去武漢市委書記一職。2021年8月24日，馬國強在離開公眾視線一年半後復出，以湖北省人大常委會黨組成員身份，出席省人大常委會黨組會議。他在今年2月當選湖北省人大常委會副主任。

馬國強是十九屆中央候補委員。根據中共黨章規定，中央委員出缺，由中央候補委員按換屆時得票率排名依次遞補。但分析人士認為，馬國強目前已退到二線崗位，二十大續任中央委員的可能性較小。

七中全會也遞補王寧和王偉中為中央委員。61歲的王寧在去年10月的地方大員調動中，從福建省長轉任中共雲南省委書記。60歲的王偉中去年12月接替前往新疆出任黨委書記的馬興瑞，擔任廣東省代省長，今年1月轉正，目前是廣東省長。

七中全會也審議並通過了中紀委關於傅政華、沈德詠、李佳、張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。