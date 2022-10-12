蘭州文理學院爆大規模疫情 官方瞞報學生求救

圖／擷取自蘭州文理學院官網

蘭州文理學院爆發疫情 ，8日被列為高風險區遭封校，但甘肅 官方刻意封鎖消息，校方遭控「不作為、亂作為」並隱瞞疫情，導致校內學生交叉感染，紛紛透過網路求救，據稱已有逾3000人陽性。

中共20大16日將召開，地方被要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，以實際行動迎接20大勝利召開。蘭州文理學院爆發疫情後，遭甘肅當局刻意封鎖消息，迄今沒有陸媒報導。

據甘肅衛健委通報，蘭州市7日新增COVID-19無症狀感染者14例，其中有13例在城關區。蘭州城觀區8日宣布，即日起，將蘭州市城關區雁園街道雁北路400號劃定為高風險區。而這個地址就是蘭州文理學院。

外界認為官方是基於「維穩」考量，不對外發布訊息。不少蘭州市民在社群對此表示寒心，但也有網友說：「換作任何一個學校任何一個省都是這樣的，因為（20大召開）只剩4天。」

綜合微博的「蘭州文理學院超話」及相關搜尋結果，蘭州文理學院疫情相關影片、照片和微信 群組對話的截圖昨天在網上傳開，今天話題繼續發酵，但是關鍵字被降熱搜。

中華文化出版社總編輯張原11日在其微信公號「張原同志」發文，表示根據蘭州市民、蘭州文理學院部分學生和家長的反映，目前蘭州文理學院內確實發生了嚴重的疫情，有關人員不作為、亂作為並瞞報疫情。

7日開始，校內就發現第1例核酸陽性病例，但校方或官方未適當處理，讓陽性和陰性未被感染的學生混住。多名學生透過網上求救並指出，截至11日，1萬1000多人的校園裡，核酸陽性者超過3000，這些人多是被交叉感染。

根據微信截圖，很多感染的學生不想給同學添麻煩，自動減少聚集，而寧願少喝水、少上廁所。張原的文章說，由於遲遲得不到救助，恐慌在學校蔓延，學生感覺自己被扔在學校裡自生自滅。

不只蘭州文理學院，同一區的蘭州大學醫學院也傳出疫情，但官方通報高風險區時，完全不提這兩所學校的名字，只發布地址。

今天，有越來越多網友在網上轉發相關的求助訊息，或在發文時標註官方帳號「蘭州發布」，要求給個說法。不過，許多轉發相關學生求助或抗議的影片無法通過微博審核，或是一上傳就被「秒刪」。

有學生表示，終於被通知要去方艙隔離，但過程充滿等待，方艙裡棉被很薄，每天一樣的餐，「他們說感染了和感冒一樣，多喝熱水就好了，他們說會自癒的，可是我咳得都快咳不出來了，很難受很難受醫生才拿了一粒藥給我」。

按照中國「動態清零」的要求，病例仍須集中隔離。綜合社群訊息，由於蘭州文理學院感染人數太多，染疫學生已經出現「到處塞人」的情況。蘭州的感染病例一部分已被轉到定西市臨洮縣。

根據甘肅省衛健委通報，省內現有確診病例為「0」，6日至11日通報新增病例均為無症狀感染者。其中，蘭州文理學院和蘭州大學醫學院所在的城觀區，7日到11日新增病例數分別為13例、53例、67例、51例、39例。許多網友吐槽表示不相信。