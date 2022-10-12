我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遠距上班員工拒絕全天開鏡頭遭革職 軟體公司判賠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

特斯拉中國銷量再創新高 在中國的巔峰還能走多遠

記者林茂仁／即時報導
特斯拉在中國的9月銷量再創單月新高達到8.3萬輛，這受益於供應鏈瓶頸的緩解，以及特斯拉上海廠產量的提升。（Getty Images）
特斯拉在中國的9月銷量再創單月新高達到8.3萬輛，這受益於供應鏈瓶頸的緩解，以及特斯拉上海廠產量的提升。（Getty Images）

特斯拉在中國的9月銷量再創單月新高達到8.3萬輛，這受益於供應鏈瓶頸的緩解，以及特斯拉上海廠產量的提升。

一財網報導，儘管中國製造的特斯拉汽車銷量持續創紀錄，但分析師關注特斯拉在中國的銷售是否出現放緩。

摩根士丹利分析師在最近的一份報告中認為，特斯拉將在未來12個月內渡過其在中國的「巔峰時期」，這一方面是由於特斯拉的全球工廠產能將進一步走高，以滿足海外市場的需求，另一方面，特斯拉中國正面臨來自中國本土電動汽車公司有史以來最大的競爭。屆時，特斯拉在中國的地位可能會弱化。

截至今年9月，特斯拉上海超級工廠的產能已經提升30%至每周2.2萬輛，不過特斯拉並未將這一產能「拉滿」，而是控制在滿產能的93%，目前每周生產電動車約2萬輛；而且自上個月來，特斯拉幾次縮短中國電動車的交貨等待時間，目前一些車型的等待時間最短僅需一周。這些跡象都暗示了目前特斯拉的需求已經不再吃緊。

特斯拉在美國德州奧斯丁和德國柏林新工廠的產量也在大幅增長。預計到2023年第3季末，奧斯丁工廠的產量將躍升至超過10萬輛，柏林工廠產量將在目前的水準實現翻倍至接近9萬輛。未來歐美的兩家工廠有望分擔目前很大一部分中國出口歐洲等市場的產量。

過去，特斯拉上海廠生產的很大一部分汽車是用來出口。今年年初，在特斯拉中國汽車近6萬輛的銷售中，超過4萬輛為出口，占比接近七成。不過這種趨勢正在發生變化，截至今年8月，特斯拉在中國生產的電動車60%都在國內銷售。

另一方面，特斯拉在中國的競爭對手也越來越多而且越來越強。中國已經成為全球最大的電動車市場，預計中國今年新能源汽車將占到新車交付的四分之一。目前中國有300多家電動車企業提供不同價位的新能源車。

儘管特斯拉9月的銷量創下紀錄新高，但還不到競爭對手比亞迪超過20萬輛的一半，比亞迪9月銷量較8月增長15%。而比亞迪在全球電動車的銷量也僅次於特斯拉。

此外，包括吉利、北汽、上汽和長安汽車在內的中國汽車製造商都推出了高端電動汽車品牌，以蔚來為代表的中國造車新勢力電動車廠商也在加速生產，蔚來在9月售出10,878輛電動車，年增近30%。但9月蔚來、理想和小鵬汽車三家銷量總和也剛剛超過3萬輛，距離特斯拉還有很遠的距離。

據特斯拉上海廠內部資料，明年前三季的產量就有望達到159萬輛，但現在的問題在於，市場是否已準備好消化特斯拉如此巨大的產量。

特斯拉 汽車 電動車

上一則

貴州茅台前三季賺62億美元 年增19%

下一則

蘭州文理學院爆大規模疫情 官方瞞報學生求救

延伸閱讀

1瓶100美元 馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款

1瓶100美元 馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款
馬斯克「特區說」綠委喊抵制特斯拉 蘇貞昌：無此計畫

馬斯克「特區說」綠委喊抵制特斯拉 蘇貞昌：無此計畫
中國電動車9月熱賣 增逾8成 今年銷量將倍增

中國電動車9月熱賣 增逾8成 今年銷量將倍增
比亞迪下單8艘滾裝船 將打造出海艦隊

比亞迪下單8艘滾裝船 將打造出海艦隊

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57
常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」以1104萬美元拍出。常玉過去以裸女畫稱霸拍場，如今花卉畫作身價不輸裸女畫。（圖：蘇富比提供）

不輸裸女畫 常玉「紅底瓶枝」拍出千萬美元

2022-10-10 02:26
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（取材自微博）

64歲院士在開會、美女博士狂吻 香艷視頻瘋傳 2人都已婚

2022-10-11 07:00

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元

經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟

民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟