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中共20大前防疫升級 進返北京者居家三天

記者陳政錄／北京即時報導
中共二十大召開在即，北京疫情防控壓力升溫。攝影／記者陳政錄
中共二十大召開在即，北京疫情防控壓力升溫。攝影／記者陳政錄

中共二十大將於16日召開，面對疫情日益嚴峻，據北京市疾控中心指出，對進返京人員嚴格執行進返京防疫政策，包括新增返京後需要居家健康監測三天，和過去既有的三天兩檢，七日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所等要求。

據北京市疾病預防控制中心官方通報，當前北京市疫情防控處於關鍵時期，對於居家隔離、居家健康監測人員及其同住人員，嚴格居家，足不出戶，一旦出現發燒、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退等症狀，立即報告並配合相應管控措施。

在防疫要求上，進返北京者需要進行居家健康監測三天，以及抵京後三天兩檢，24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，「陰性結果未出前居家不外出。」

除此之外，北京還要求進返京人員須持健康寶綠碼、48小時核酸陰性證明才能進返京，並嚴格落實新入職的進返京人員防疫監督管理，因此，企業的新員工抵達北京後，要進行更嚴格的三天三檢，持48小時核酸陰性證明才能上工的要求。

據人民日報，10月11日0時至24時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者11例，其中，隔離觀察人員10例、社會面篩查人員1例。

自9月29日以來，此輪疫情北京市已報告新增72例新冠肺炎病毒感染者，涉及11個區。

另12日0時至15時，北京繼續新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，其中，隔離觀察人員4例、社會面篩查人員1例，朝陽區、豐台區各2例、東城區1例。不過，北京日報晚間報導，截至20時，12日北京市東城區再增加1例本土感染者。

面對近日中國多省疫情持續，二十大召開將維穩壓力上升，中共黨媒人民日報12日已連續第三天，發表署名文章談抗擊疫情，包括「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」、「動態清零可持續而且必須堅持」，和「躺平不可取，躺贏不可能」等主題，顯示中共當局仍將堅持防疫政策不放鬆奉為鐵律。

北京 疫情 防疫

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