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人民日報連續三天護航動態清零 強調「躺平」不可取

記者林宸誼／即時報導
人民日報12日再發表署名「仲音」、題為「躺平」不可取，「躺贏」不可能的評論文章。（人民日報截圖）
人民日報12日再發表署名「仲音」、題為「躺平」不可取，「躺贏」不可能的評論文章。（人民日報截圖）

自10月10日起，人民日報已連續三天聚焦「抗疫」；12日再發表署名「仲音」、題為「躺平」不可取，「躺贏」不可能的評論文章。

12日評論文章中指出，當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，這深刻警示人們，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持「動態清零」才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

文章強調，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌，讓正常的醫療服務需求得不到解決，形成惡性循環。

從實踐看，正因為堅持動態清零，才最大限度保護了人民生命安全和身體健康。實踐充分證明，動態清零符合國情、符合科學、有效可行，堅持動態清零實質就是堅持人民至上、生命至上。

文章又指一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。這些國家經過多種嘗試後，找不到一種理想的控制新冠疫情策略，乾脆選擇「躺平」，這恰恰是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去了動態清零的機會。

文章認為，一旦感染和死亡人數大幅上升，往往又會收緊防控策略。相比較而言，中國由於防控政策得當、措施有力，本土疫情狀況總體上完全可以做到也能夠實現動態清零。用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度保障人民生命健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

人民日報11日發表署名「仲音」評論文章，題為「動態清零」可持續而且必須堅持。（人...
人民日報11日發表署名「仲音」評論文章，題為「動態清零」可持續而且必須堅持。（人民日報截圖）
人民日報10日發表署名「仲音」，題為「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」的評論...
人民日報10日發表署名「仲音」，題為「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」的評論文章。（人民日報截圖）

疫情 疫苗

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