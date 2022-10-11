人民日報連續三天護航動態清零 強調「躺平」不可取

人民日報12日再發表署名「仲音」、題為「躺平」不可取，「躺贏」不可能的評論文章。（人民日報截圖）

自10月10日起，人民日報已連續三天聚焦「抗疫」；12日再發表署名「仲音」、題為「躺平」不可取，「躺贏」不可能的評論文章。

12日評論文章中指出，當前全球疫情 仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，這深刻警示人們，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持「動態清零」才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

文章強調，疫苗 接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌，讓正常的醫療服務需求得不到解決，形成惡性循環。

從實踐看，正因為堅持動態清零，才最大限度保護了人民生命安全和身體健康。實踐充分證明，動態清零符合國情、符合科學、有效可行，堅持動態清零實質就是堅持人民至上、生命至上。

文章又指一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。這些國家經過多種嘗試後，找不到一種理想的控制新冠疫情策略，乾脆選擇「躺平」，這恰恰是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去了動態清零的機會。