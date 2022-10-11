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中國人行時隔2年半 重啟抵押補充貸款 150億美元救房市？

記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

中國十一長假結束後隔天，中國人民銀行8日公告，今年9月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）人民幣1082億元（約150億美元）。期末抵押補充貸款餘額為人民幣2兆6481億元（約3685億美元）。

這是人行時隔兩年半，讓PSL重出江湖，引起市場關注，外界紛紛猜測這人民幣1082億元可能流向房地產來救房市。

一財網報導，與2020年2月PSL新增規模僅人民幣2億元相比，今年9月人民幣1082億元的PSL新增金額遠超預期。由於此前PSL主要投入房地產相關領域，對於此次PSL的投向市場也展開熱議。綜合市場分析來看，PSL可能用於保交樓及基建等專項借款等方面。

PSL是抵押補充貸款，是人行的貨幣政策工具之一，由人行向政策性銀行提供資金支持。政策性銀行以質押方式向人民銀行申請PSL，抵押品包含高等級債券資產及優質信貸資產。

人行曾在《結構性貨幣政策工具介紹》一文中這樣介紹PSL：2014年，人民銀行創設抵押補充貸款。抵押補充貸款主要服務於棚戶區改造、地下管廊建設、重大水利工程、「走出去」等重點領域。發放對象為開發銀行、農發行和進出口銀行。對屬於支持領域的貸款，按貸款本金的100%予以資金支持。屬於階段性工具。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，包括PSL在內的一些階段性工具可以對沖短期、超預期因素衝擊帶來的經濟下行壓力，緩解局部市場「失靈」問題。PSL屬於階段性政策措施，有一定期限，且不同階段面臨宏觀經濟環境不同，隨著PSL政策目標實現，相應工具也會逐步退出。

中信證券首席經濟學家明明則認為，今年政策性金融持續發力，在穩增長進程中發揮了帶頭作用。考慮到地方政府債務約束，商業銀行淨息差壓力仍存，未來一段時間內政策性銀行仍將扮演重要角色，PSL規模可能還會上升，估計PSL很可能用於支持「保交樓」的人民幣2000億元（約278億美元）全國性專項借款。

今年8月，住建部會同財政部、人民銀行等有關部門推出專門措施，以政策性銀行專項借款的方式，支持有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付。9月22日，國家開發銀行向瀋陽支付全國首筆「保交樓」專項借款，該工作邁出實質性一步。

明明分析，PSL很可能用於人民幣2000億元房地產紓困基金，主要基於兩方面考量。一是，PSL一直主要投入房地產相關領域，此前用於支持棚改，未來或也可以用於支持保交樓專案，且在支持基建方面已經有開發性、政策性金融工具，可以直接通過提高額度增大支持力度，在這方面重新啟用PSL的必要性相對較弱；二是，政策性金融機構已正式入場化解眼下房地產問題。PSL為政策性銀行提供負債資金來源，有助於房地產長效機制政策工具更快更好落地。

另有觀點認為，不排除用於基建項目的可能。人行直接以PSL的形式向三家銀行投放基礎貨幣，以支撐政策性開發性銀行加大對特定領域、特定區域以及特定專案的融資支持，並撬動金融體系對相應項目的配套融資，是政策導向的應有之義，無需過度解讀。

除PSL工具外，政策性開發性金融工具近期也在頻頻發力，8月24日，國務院常務會議提出，在人民幣3,000億元政策性開發性金融工具已落到專案的基礎上，新增人民幣3,000億元以上額度。

明明指出，PSL與政策性開發性金融工具投入的項目差異較大，投入資金的性質也並不相同。PSL是以債權的方式投入棚改專案，而政策性、開發性金融工具是以股權的方式投入重大專案，通過專項建設基金進行相關投資。但綜合來看，PSL的投放將對“寬信用”進程起到重要的推動作用，預計後續金融機構將繼續“保持貸款總量增長的穩定性”。

貸款 房地產 貨幣

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