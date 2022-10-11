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上海傳出缺水 居民開始囤水

中央社台北11日電
長江乾旱，上海位於長江口的水庫9月遭海水倒灌後，水源陷入枯竭。不少網友留言指上海居民已開始囤水。(路透)
長江乾旱，上海位於長江口的水庫9月遭海水倒灌後，水源陷入枯竭。不少網友留言指上海居民已開始囤水。(路透)

因為長江乾旱，上海位於長江口的水庫9月遭海水倒灌後，水源陷入枯竭。儘管官方表示已採取「異地調水」保供，但受到網路傳言等影響，上海居民已開始囤飲用水，超市與平台傳出缺貨。

上海市供水管理處官方微博「上海供水」今天公告了12日計畫停水的區段。不同於過往的是，不少網友留言指上海居民已開始囤水，引發爭論。

自由亞洲電台報導，昨天開始微博上流傳一張上海政府人員的聊天截圖，內容指上海3大水庫水源枯竭，上游乾旱無法補水，現在工業用水難以保障，而民用的自來水水質已經超標4倍；還說因為中共20大舉行在即，所以消息一直沒有公布。對話呼籲大家囤一些純淨水，「以防萬一」。

在微博以關鍵字搜尋，出現多張民眾已搶買大批飲用水的照片，不少網友表示「今天好多上海人都在囤水」，並指超市、平台與一些特定飲用水品牌已缺貨。有些網友以今年突如其來的封城為例，表示寧願先囤水，並嘆「上半年囤菜，下半年囤水」。

但也有不少網友對「囤水」嗤之以鼻，呼籲官方儘速出面「闢謠」。

央視新聞9月25日報導，根據監測，上海的長江口青草沙水庫取水口和陳行水庫取水口分別自5日和14日出現數次「鹹潮入侵」（鹽水入侵）。

報導說，8月以來長江流域持續乾旱，出現汛期反枯的異常情況；當上游淡水河流量不足，海水就會倒灌入河口形成鹽水入侵現象。

財新網今天報導，受鹽水入侵影響，青草沙水庫、陳行水庫均已關閉取水口。相關部門人士指出，上海目前採用「異地調水」措施來保證城市水源供應正常。

報導說，鹽水入侵會導致水中的氯化物濃度超標。水文監測數據顯示，8、9月有多天，上海幾個水庫和水源地氯化物濃度出現超標。

報導指出，兩大水庫取水困難，對上海供水影響巨大。據上海水務局9月26日消息，為保證供水，已加強長江口監測，提前感知鹹潮動向，指導水庫運行調度。

報導說，為緩解長江中下游枯水形勢，減少鹽水入侵，長江委調度以三峽水庫為核心的上游水庫群展開為中下游抗旱保供水緊急調度。

微博 封城 20大

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