中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

新疆自治區書記馬興瑞可望在20大成為政治局委員。（中新社資料照片）

新疆 去年底易帥，熟悉經濟的原廣東省長馬興瑞接替陳全國擔任新疆自治區黨委書記，新疆鎮守中國六分之一國土，戰略地位重要，一直由中央政治局委員兼任「一把手」，馬興瑞也被視為提早拿到20大 政治局的門票。

港媒報導，「路線決定之後，幹部是決定因素。」北京在調整涉疆政策後，由「航太 少帥」馬興瑞出任新疆書記。馬興瑞上任之後，鮮提「反恐」，聚焦經濟發展。今年7月以來，新疆著名的網紅公路獨庫公路從早上堵到凌晨，沿途酒店全部爆滿。

時事評論員蔣兆勇說，馬興瑞在廣東工作期間，負責「對口援疆」，援助喀什，更曾多次到新疆考察，「他上任新疆之後，馬上下令拆除一些警務站和檢查點，推動旅遊，打通物流，加大招商引資」。

63歲的馬興瑞，祖籍山東，力學工程師及航太專家，曾任中國航太科技集團公司總經理、國家航天局局長，有「航太少帥」之稱。2013年底空降廣東，擔任省委副書記、深圳市委書記、廣東省長等職。

報導稱，提出「沒有穩定一切皆為零」、鐵腕治疆的前新疆書記陳全國，與兩位前任王樂泉、張春賢一樣，都是「中途」離疆，陳全國現任中央農村工作領導小組副組長，現年67歲，但暫時未清楚20大能否連任政治局委員。