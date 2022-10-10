我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超難訂位的「法國洗衣店」米其林餐廳 值得花大錢吃嗎？

社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

記者陳言喬／即時報導
新疆自治區書記馬興瑞可望在20大成為政治局委員。（中新社資料照片）
新疆自治區書記馬興瑞可望在20大成為政治局委員。（中新社資料照片）

新疆去年底易帥，熟悉經濟的原廣東省長馬興瑞接替陳全國擔任新疆自治區黨委書記，新疆鎮守中國六分之一國土，戰略地位重要，一直由中央政治局委員兼任「一把手」，馬興瑞也被視為提早拿到20大政治局的門票。

港媒報導，「路線決定之後，幹部是決定因素。」北京在調整涉疆政策後，由「航太少帥」馬興瑞出任新疆書記。馬興瑞上任之後，鮮提「反恐」，聚焦經濟發展。今年7月以來，新疆著名的網紅公路獨庫公路從早上堵到凌晨，沿途酒店全部爆滿。

時事評論員蔣兆勇說，馬興瑞在廣東工作期間，負責「對口援疆」，援助喀什，更曾多次到新疆考察，「他上任新疆之後，馬上下令拆除一些警務站和檢查點，推動旅遊，打通物流，加大招商引資」。

63歲的馬興瑞，祖籍山東，力學工程師及航太專家，曾任中國航太科技集團公司總經理、國家航天局局長，有「航太少帥」之稱。2013年底空降廣東，擔任省委副書記、深圳市委書記、廣東省長等職。

報導稱，提出「沒有穩定一切皆為零」、鐵腕治疆的前新疆書記陳全國，與兩位前任王樂泉、張春賢一樣，都是「中途」離疆，陳全國現任中央農村工作領導小組副組長，現年67歲，但暫時未清楚20大能否連任政治局委員。

新疆 航太 20大

上一則

昔日1天4萬遊客 今7天211人 九寨溝十一假期史上最冷清

延伸閱讀

中共20大前北京疫情升溫 官方：有15條傳播鏈

中共20大前北京疫情升溫 官方：有15條傳播鏈
十一長假後上海突增病例 81校停課 為新疆疫情外溢

十一長假後上海突增病例 81校停課 為新疆疫情外溢
新疆為滯留旅客「安置就業」 網友炸鍋 官方稱是誤讀

新疆為滯留旅客「安置就業」 網友炸鍋 官方稱是誤讀
暫停所有離疆客運列車後 新疆協助滯留旅客在當地就業

暫停所有離疆客運列車後 新疆協助滯留旅客在當地就業

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

2022-10-04 14:30

超人氣

更多 >
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購