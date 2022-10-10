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北京要求大型國有銀行融資房地產 至少1千億人民幣

記者賴錦宏／即時報導
北京要求大型國有銀行融資房地產，每家至少1千億人民幣。圖為福州一正在建設中的新樓盤。中新社
北京要求大型國有銀行融資房地產，每家至少1千億人民幣。圖為福州一正在建設中的新樓盤。中新社

中國樓市持續低迷，《財新網》引述消息來源稱，中國官方要求多家中國大型國有銀行加大對房地產融資的支援力度，每家年內對房地產融資至少增加1000億元（人民幣，下同。約140億美元）。

房地產網路公司「諸葛找房」指出，9月底有多家銀行傳達監管部門的通知，要求各地分行加大對房地產融資的支持力度。具體指標是要求每家大行年內對房地產融資至少增加1000億元，融資形式包括房地產開發貸款、居民按揭貸款以及投資房地產開發商的債券。有媒體多方求證，目前包含工行、建行、中行等多家大行均傳達了監管要求。

《財新網》報導稱，消息人士透露中國工商銀行、建設銀行、中國銀行等多家大行9月底向各地分行傳達監管部門的通知，要求加大對房地產融資的支持力度。具體指標是每家大行至少增加1000億元人民幣。

報導引述建設銀行東部某二級分行的行長說，「沒有書面檔，電話口頭傳達的，聽說總行的指標是（年內）要新增1000億元。」

據了解，中國央行日前決定自10月1日起下調首套個人住房公積金貸款利率後，多地住房公積金管理中心紛紛公告響應。

截止10月9日，據諸葛找房資料研究中心不完全統計，目前已有安徽、杭州、南京、東莞、新鄉、石家莊、寧波、南昌、威海、南寧、無錫、鄭州12個省市發佈下調首套個人住房公積金貸款利率的通知，調整後，5年期以下（含5年）由2.75%下調至2.6%，5年期以上由3.25%下調至3.1%。

此外，為救樓市各地方政府也祭出各種措施。江西上高縣發布消息稱備案仲介機構每賣一套商品房，獎勵商品房銷售仲介1000元，並給予買房者補貼；四川則對生育二孩三孩的家庭進一步放寬購房資格條件；武漢則稱調整首套房公積金貸款最高額度提至90萬元。

新加坡《聯合早報》訪問業內人士則稱，在當前的市場環境下，要加大房地產融資的難度很大。但此次要求是硬指標必須完成，開發貸方面會儘量選擇頭部房企加大投放，按揭貸款方面只能寄希望於最近密集推出的支持政策對於居民購房能有一定的支撐。

房地產 融資 貸款

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