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中共20大前北京疫情升溫 官方：有15條傳播鏈

記者陳政錄／北京即時報導
北京市民於國貿商城的新冠病毒核酸檢測點進行例行性檢測。攝影／記者陳政錄
北京市民於國貿商城的新冠病毒核酸檢測點進行例行性檢測。攝影／記者陳政錄

中共二十大將於16日在北京登場，但在「十一」假期後，中國內蒙古、新疆、廣東、雲南等多省市疫情持續，連北京此輪疫情期間，也已通報54例本土新冠感染者，傳播鏈多達15條，並有社會面篩查案例，官方對此坦言，外防輸入、內防反彈壓力持續增加，要加強遠端管控和進返京規範管理。

據中國國家衛健委昨通報，前一日，全中國新增本土新冠肺炎確診病例373例、本土無症狀感染者1,566例。其中，分別新增119本土確診、559例本土無症狀感染者的內蒙古，與70例、376例的新疆仍是當前疫情最嚴峻的地區，且在內蒙古呼和浩特、山東煙台、廣東韶關等地已出現Omicron病毒變異珠BF.7進化分支和BA.5.1.7進化分支。

北京市方面，據北京市疾控中心通報，9日新增本土新冠肺炎感染者14例，其中隔離觀察人員11例，社會面篩查人員3例。10日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，均為隔離觀察人員。

北京市疾控中心10日指出，自9月29日以來，北京此輪疫情已通報本土感染者54例，地點涵蓋朝陽、通州、昌平、房山、大興區，連市中心的東城區、西城區都有確診病例。

北京市疾控中心坦言，經流行病學調查及實驗室基因測序分析，目前存在15條傳播鏈，其中13條傳播鏈感染來源為京外輸入，部分傳播鏈仍有零星關聯病例。但通報強調，其主要原因是多名感染者未主動報備、瞞報行程、未遵守抵京後7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所等防疫規定，造成疫情傳播。

對於此輪疫情來勢洶洶，以及中共二十大召開在即，北京市衛健委指出，疫情防控形勢嚴峻，呈現多源輸入態勢，「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。要加強遠端管控和進返京規範管理，嚴格落實掃描健康碼、測體溫，查驗核酸陰性證明等，並重申返京3天2檢等防疫要求。

北京 疫情 新冠肺炎

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