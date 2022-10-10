中國首場元宇宙庭審 廈門開庭

元宇宙庭審中，庭審細節可得到沈浸式體驗和還原。（人民網）

日前，由廈門市思明區人民法院審理的一場特殊庭審：「元宇宙 」庭審舉行。據悉，這也是中國首場「元宇宙」庭審。本次庭審由思明法院金融審判團隊的林鴻法官在元宇宙中主持審理，並當庭宣判兩宗交通事故保險代位求償案件。

據人民網，這是廈門思明區人民法院與廈大法學院副教授吳旭陽團隊，聯合講授的一堂法律教學與實踐課程。開庭時，廈門大學法學院教室內2021級法律碩士研究生們也在線同步參與。同學們身在課堂內，就可以通過元宇宙庭審，「旁觀」庭審環節。

進入元宇宙虛擬庭審現場，只需移動手指，便可選擇庭審視角進行觀看，還可以放大庭審現場大螢幕，清晰地觀看正在投屏展示的庭審筆錄及證據材料。為維護法庭秩序及庭審安全性，元宇宙庭審採用密碼入庭的身分核實方法，同時，由法庭後台統一管理發言權限及投票 權限。

據介紹，此次活動旨在貫徹推進智慧法院建設和疫情 期間司法便民工作要求，進一步豐富金融司法協同改革的內涵，呼應元宇宙逐步進入現實生活的時代需求，引入元宇宙虛擬世界解決現實糾紛，拓展智慧法院的形式和內涵。

本次「元宇宙」庭審，是思明法院在司法活動中引入「元宇宙」技術成果的一次創新嘗試和有益探索。思明法院庭審法官認為，「元宇宙」庭審這一庭審方式，有助於提升司法效率、提升案件透明度甚至實現司法正義。