我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星烏克蘭總部遭飛彈波及 濃煙瀰漫、玻璃被震碎

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

中國首場元宇宙庭審 廈門開庭

記者賴錦宏／即時報導
元宇宙庭審中，庭審細節可得到沈浸式體驗和還原。（人民網）
元宇宙庭審中，庭審細節可得到沈浸式體驗和還原。（人民網）

日前，由廈門市思明區人民法院審理的一場特殊庭審：「元宇宙」庭審舉行。據悉，這也是中國首場「元宇宙」庭審。本次庭審由思明法院金融審判團隊的林鴻法官在元宇宙中主持審理，並當庭宣判兩宗交通事故保險代位求償案件。

據人民網，這是廈門思明區人民法院與廈大法學院副教授吳旭陽團隊，聯合講授的一堂法律教學與實踐課程。開庭時，廈門大學法學院教室內2021級法律碩士研究生們也在線同步參與。同學們身在課堂內，就可以通過元宇宙庭審，「旁觀」庭審環節。

進入元宇宙虛擬庭審現場，只需移動手指，便可選擇庭審視角進行觀看，還可以放大庭審現場大螢幕，清晰地觀看正在投屏展示的庭審筆錄及證據材料。為維護法庭秩序及庭審安全性，元宇宙庭審採用密碼入庭的身分核實方法，同時，由法庭後台統一管理發言權限及投票權限。

據介紹，此次活動旨在貫徹推進智慧法院建設和疫情期間司法便民工作要求，進一步豐富金融司法協同改革的內涵，呼應元宇宙逐步進入現實生活的時代需求，引入元宇宙虛擬世界解決現實糾紛，拓展智慧法院的形式和內涵。

本次「元宇宙」庭審，是思明法院在司法活動中引入「元宇宙」技術成果的一次創新嘗試和有益探索。思明法院庭審法官認為，「元宇宙」庭審這一庭審方式，有助於提升司法效率、提升案件透明度甚至實現司法正義。

據了解，不同於網路法院等二維在線訴訟，作為多維互動平台，「元宇宙」庭審因其具有更高維的擴展空間，進一步打破時空限制，並將在線庭審變為在場庭審，從而提供沉浸式、展示性、互動性及立體化、個性化等更好的參與體驗感，如利用VR等設備更有身臨其境之感，且無需下載APP等，只需登陸網頁或掃描二維碼，即可快速登錄「庭審現場」，為各方當事人等提供司法便利。

中國大陸首次元宇宙法院庭審效果圖。（人民網）
中國大陸首次元宇宙法院庭審效果圖。（人民網）

元宇宙 疫情 投票

上一則

蔡英文國慶談話 國台辦重申九二共識才能對話

下一則

中共20大前北京疫情升溫 官方：有15條傳播鏈

延伸閱讀

騰訊併購轉向歐洲遊戲商 聚焦元宇宙領域

騰訊併購轉向歐洲遊戲商 聚焦元宇宙領域
蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙

蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙
劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬
沃爾瑪藉Roblox平台 跨元宇宙

沃爾瑪藉Roblox平台 跨元宇宙

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

2022-10-04 14:30

超人氣

更多 >
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路