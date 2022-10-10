中國首場元宇宙庭審 廈門開庭
日前，由廈門市思明區人民法院審理的一場特殊庭審：「元宇宙」庭審舉行。據悉，這也是中國首場「元宇宙」庭審。本次庭審由思明法院金融審判團隊的林鴻法官在元宇宙中主持審理，並當庭宣判兩宗交通事故保險代位求償案件。
據人民網，這是廈門思明區人民法院與廈大法學院副教授吳旭陽團隊，聯合講授的一堂法律教學與實踐課程。開庭時，廈門大學法學院教室內2021級法律碩士研究生們也在線同步參與。同學們身在課堂內，就可以通過元宇宙庭審，「旁觀」庭審環節。
進入元宇宙虛擬庭審現場，只需移動手指，便可選擇庭審視角進行觀看，還可以放大庭審現場大螢幕，清晰地觀看正在投屏展示的庭審筆錄及證據材料。為維護法庭秩序及庭審安全性，元宇宙庭審採用密碼入庭的身分核實方法，同時，由法庭後台統一管理發言權限及投票權限。
據介紹，此次活動旨在貫徹推進智慧法院建設和疫情期間司法便民工作要求，進一步豐富金融司法協同改革的內涵，呼應元宇宙逐步進入現實生活的時代需求，引入元宇宙虛擬世界解決現實糾紛，拓展智慧法院的形式和內涵。
本次「元宇宙」庭審，是思明法院在司法活動中引入「元宇宙」技術成果的一次創新嘗試和有益探索。思明法院庭審法官認為，「元宇宙」庭審這一庭審方式，有助於提升司法效率、提升案件透明度甚至實現司法正義。
據了解，不同於網路法院等二維在線訴訟，作為多維互動平台，「元宇宙」庭審因其具有更高維的擴展空間，進一步打破時空限制，並將在線庭審變為在場庭審，從而提供沉浸式、展示性、互動性及立體化、個性化等更好的參與體驗感，如利用VR等設備更有身臨其境之感，且無需下載APP等，只需登陸網頁或掃描二維碼，即可快速登錄「庭審現場」，為各方當事人等提供司法便利。
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