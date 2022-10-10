蔡英文國慶談話 國台辦重申九二共識才能對話

中國國台辦發言人馬曉光。攝影／記者陳政錄

總統蔡英文 10日發表國慶談話，重申站穩「四個堅持」的立場，並喊話對岸，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。中國國台辦發言人馬曉光晚間回應指出，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染中國「威脅」，重申只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通。

對於蔡英文的談話內容，馬曉光認為，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染中國「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內（指台灣）民意，欺騙世人。

他進一步表示，民進黨 當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是當前台海局勢緊張動盪的根源。中國堅決展開反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定的正當正義之舉。

馬曉光說，「台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是中國和台灣同屬一個中國。」他指控，民進黨當局顛倒黑白、混淆視聽，編造所謂「民主自由」的虛假敘事，對內欺騙民眾，對外貼靠外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸同屬一個中國、分裂國家的行徑和本質。

馬曉光還談到兩岸統一後的安排。他說，中國尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，兩岸和平統一後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。制度不同不是分裂的藉口，更不是統一的障礙。中國打擊遏制「台獨」，不是針對廣大台灣同胞。

馬曉光抨擊，民進黨當局依靠外部勢力延續自己的政治生命，極力鼓譟「以武謀獨」為自己壯膽，並企圖裹挾台灣同胞充當「炮灰」、走向謀「獨」挑釁的深淵，完全是為了一黨之私。

就陸方立場，馬曉光說，中國一貫主張通過平等協商改善與發展兩岸關係。體現「一個中國原則」的「九二共識」就是兩岸相互尊重、平等協商、維護台海和平的政治基礎。他並批評，民進黨當局否定「九二共識」，一手關閉了兩岸平等協商的大門，又企圖將「兩國論」立場強加於兩岸協商，說明根本就沒有緩和當前台海緊張局勢，以對話化解分歧的誠意。

馬曉光最後說，中國正告民進黨當局，「台獨」是絕路，外人靠不住，只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展，才是真正造福於廣大台灣同胞。

他說，希望廣大台灣同胞認清利和害、明辨是與非，站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極投身兩岸各領域交流合作，共創國家統一和民族復興美好未來。