中國商務部：美國升級半導體管制是科技霸凌

中國商務部表示，美國升級半導體管制是科技霸凌。（中新網）

中國商務部 10日就美國商務部升級半導體等領域對華出口管制並調整出口管制「未經核實清單」指出，這是典型的科技霸淩做法，不僅違背雙方合作精神、罔顧雙方合作事實，而且嚴重阻礙中美企業間正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈 穩定，中方對此堅決反對。

新華社報導，中國商務部強調，美方的做法不僅影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業利益。美方應立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方呼籲各方加強合作，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

近日美國商務部在半導體製造和先進計算等領域對華升級出口管制措施。同時，在將9家中國實體移出「未經核實清單」過程中，又將31家中國實體列入，中國商務部表示，首先，通過中美雙方前一階段共同努力，9家中國實體最終從「未經核實清單」中移出，受到中美兩國企業的歡迎，這表明雙方只要本著坦誠合作、互利共贏的原則，完全可以找到對雙方企業都有益的解決辦法。但同時，美方又將31家中國實體列入「未經核實清單」，還進一步升級半導體等領域出口管制措施，是典型的科技霸淩做法，中方堅決反對。