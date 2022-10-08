沒有染疫者 山西、內蒙古多地仍「無疫情封城」

中國山西、內蒙古多地都在沒有疫情傳出的情況下宣布封城，圖為近日鄂爾多斯市演練核酸檢測。（圖／取自「鄂爾多斯發布」微信公眾號）

中共二十大召開前夕，鄰近北京 的山西、內蒙古等省區，有多地相繼在7日與8日發布通告宣布，「根據省、市要求」在當地實行「靜默管理」，而疫情 其實並未傳出，形成極為罕見的「無疫情封城」現象。

其中以山西省運城市為最主要的代表，運城市轄下13個縣級行政區，除了鹽湖區、萬榮縣、芮城縣、絳縣4個縣級行政區在近期有報告疫情外，其餘都是清零狀態，但是這些行政區也紛紛在8日宣布「根據省、市要求」，從10月7日到10日實行靜默管理，涉及包含永濟市、河津市、稷山縣、萬榮縣、平陸縣、芮城縣、臨猗縣、新絳縣、絳縣、垣曲縣、夏縣與聞喜縣。

上述縣市區的管制措施，主要是交通管控，嚴格執行「社會車輛不運行、部流動」，如永濟市還特別強調，對外縣域通道全部「熔斷」。

山西省內另一城市臨汾市所代管的侯馬市，也在8日宣布實行10月8日實行全市靜默管理，當地官方強調「我市疫情防控取得了初步成效，但防控形勢依然嚴峻，稍有不慎就會前功盡棄。因此做好全市靜默管理意義重大，希望全體市民積極配合，為疫情防控做出貢獻」。

另外，毗鄰山西省的內蒙古自治區，也有多地宣布實施「臨時靜默管理」，例如，內蒙古興安盟7日發布通告，6日發現1例無症狀感染者的烏蘭浩特城區（包括烏蘭浩特市主城區、科右前旗科爾沁鎮主城區）已進入靜默管理狀態之外，沒有疫情的全盟其他區域（含阿爾山市、扎賚特旗、突泉縣、科右中旗全域以及烏蘭浩特市、科右前旗科爾沁鎮主城區外的區域）實施24小時臨時靜默管理，開展一輪全員核酸檢測 。

而同樣並未新增確診者的內蒙古鄂爾多斯市，轄下的伊金霍洛旗以及東勝區，也在8日分別宣布「全旗臨時封控」與「全域靜默管理」，東勝區管控到10月11日9時；伊金霍洛旗則並未設下「全旗臨時封控」期限。