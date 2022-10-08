二十大前「動態清零」破功 中國10月以來31省傳疫情

北京市民熱線服務中心「北京12345」微博每一則貼文下方，都是民眾留言抱怨系統隨意「彈窗」嚴重影響日常生活。（截圖自「北京12345」微博）

中國執行嚴格的「動態清零」防疫政策，依然抵擋不住新冠變種病毒的傳播，疫情 甚至在中共二十大 即將召開前的「十一」長假期間明顯升溫。7日，中國新增本土感染者達1,748例，為連續第六天上升。且10月以來，中國31個省均已出現本土疫情。

國家衛健委通報，7日，中國報告新增本土新冠確診病例447例，其中內蒙古251例，廣東47例，四川44例；報告新增本土無症狀感染者1,301例，其中內蒙古386例，新疆344例，湖北108例。

7日有19個省新增本土確診病例，28個省新增本土無症狀感染者。10月以來，中國31個省都有本土疫情傳出。

為確保中共二十大順利召開，目前中國各地無不全力防堵疫情向北京 外溢，但北京7日仍新增3例本土確診，其中1例為社會面篩查發現，為一名貨車司機，9月24日至10月4日曾到外地運輸貨物。

在嚴格的防疫政策下，「十一」長假即將結束前，6、7日許多準備從外地返回北京的民眾，發現手機北京健康寶跳出「彈窗③」，代表系統認定該健康寶持有者曾與北京以外的疫情風險地區、風險點位、風險人員等有「時空關聯」，將無法獲准進入北京。

但由於系統認定錯誤百出，甚至連部分「十一」期間未曾離開北京的民眾也出現「彈窗③」，導致北京市民熱線服務中心「北京12345」微博，過去兩天湧入大量民眾的留言抱怨。

8日是中國「十一」長假後第一個上班日，北京要求所有人上班都必需持有48小時核酸陰性證明，部分辦公大樓、企業還額外要求查驗「行程碼」。