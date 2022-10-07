疫情防控不力 新疆三官員被免職

中國多地疫情持續，新疆有官員遭免職。新華社

新疆疫情 持續多時，仍未能「動態清零」，據《新疆日報》7日晚間報導，新疆烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，以及吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍三人遭免職處理。

報導稱，對3位官員的免職處理，體現了新疆維吾爾 自治區黨委壓緊壓實各級主要領導幹部疫情防控第一責任人職責、從嚴治吏的鮮明態度。

另據新疆維吾爾自治區政府7日晚間召開記者會，新疆自治區衛健委副主任伊爾扎提·扎達指稱，繼續堅定貫徹落實外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針不動搖，在做好重點地區疫情處置、遏制疫情擴散外溢、做好群眾工作等方面再部署、再強化、再落實。

他說，要加快提升核酸檢測能力、提高流調效率，持續加強解決民眾就醫就學、返崗務工，以及保障民生等。

據通報，10月6日0至24時，新疆維吾爾自治區新增本土無症狀感染者96例，其中，烏魯木齊市天山區10例、沙依巴克區6例、高新區6例、水磨溝區9例、經開區4例、米東區10例，伊犁州伊寧市25例，塔城地區烏蘇市6例，吐魯番市高昌區9例，巴州庫爾勒市11例。

日前，新疆維吾爾自治區政府副主席劉蘇社在記者會上坦言，這一波疫情起於7月30日，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，並指在八月底疫情得到控制後，「由於部分地區產生鬆懈麻痺思想」，九月中旬以來部分地區疫情反彈。

為此，新疆已暫停客運班列出疆，新疆自治區黨委書記馬興瑞要求各地各部門，「把服務保障黨（中共）的二十大勝利召開作為當前最重要的政治任務，繃緊疫情防控這根弦」，從嚴落實各項防控政策，堅持非必要不出疆，強化機場、公路等離疆交通場站查驗管控。