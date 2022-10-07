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諾獎落空 作協副主席：中國一流作家很少接觸現實生活

記者廖士鋒／即時報導
中國作協副主席何建明指出，很多一流作家很少接觸現實生活。圖為他8月22日在北京參加貴陽紅色題材文學作品委託創作簽約儀式。（圖／取自「貴陽發布」微信公眾號）
中國作協副主席何建明指出，很多一流作家很少接觸現實生活。圖為他8月22日在北京參加貴陽紅色題材文學作品委託創作簽約儀式。（圖／取自「貴陽發布」微信公眾號）

最新一屆諾貝爾文學獎得主宣告，中國仍沒有新的作家入選，對此中國作協副主席何建明直言，中國很多一流作家，很少接觸現實生活，寫的還是讀者已經審美疲勞的「老三樣」，敘事的方式也老舊。他認為，若想獲得諾貝爾文學獎，具有現實文學指向意義的創作理念很重要。

10月6日，瑞典文學院宣布將2022年諾貝爾文學獎授予法國作家安妮．埃爾諾（Annie Ernaux），獲獎評語為「因她勇敢、冷靜、敏銳地揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體壓抑」。同時，原先被認為可能有機會的中國作家殘雪、閻連科和余華則並未得獎。

中國新聞網報導，2006年，埃爾諾曾受法國駐北京使館文化中心之邀，到北京大學做題為「法國當代文學趨勢」的演講。當時的《世界文學》主編余中先曾表示，埃爾諾在法國享有盛名但在中國幾乎無人知曉，這是因為後者缺乏對法國當代文學的介入。

報導引述何建明分析稱，中國讀者對埃爾諾知之甚少，原因包含她的作品被翻譯成中文的數量不多且年代久遠；故事背景設立在二戰結束後的歐洲，人們對新的時代、新的世界抱有一種極大的希望，在這個過程中又走向失望，這跟中國人理解的歐洲還是有距離；她的作品粗看比較零碎，是一種自述的寫作方式，中國讀者看書講究承上啟下。

但何建明強調，無論是從文學敘述的技巧、敘述的角度、敘述的心態，還是對生活獨立性的理解上，埃爾諾的創作方法論都值得學習。「中國處在大變革當中，現實生活豐富多彩，可以寫出特別好的作品，但是我們的很多一流作家，很少接觸現實生活，寫的還是讀者已經審美疲勞的『老三樣』，敘事的方式也老舊」。

他認為，中國作家想在諾獎領域梅開二度，具有現實文學指向意義的創作理念很重要，「歐洲這幾年很混亂，安妮．埃爾諾的這種敘事風格符合當今世界的狀態，能給我們帶來啟發。本次的諾獎評委可能考慮到了當下的時代背景，恐怕這就是她今年獲獎的一個重要原因」。

諾貝爾 北京 瑞典

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